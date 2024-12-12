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Posted 12 декабря, 12:06

Published 12 декабря, 12:06

Modified 12 декабря, 12:06

Updated 12 декабря, 12:06

Подозрительное сливочное масло производили под Белгородом

Фантомы под Белгородом почти год в аномальных объёмах производили сливочное масло

12 декабря 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney. Подозрительное сливочное масло производили под Белгородом

Под Белгородом обнаружили два фантомных ИП по производству молочки

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Новости Белгорода
Специалисты белгородского Россельхознадзора с начала 2024 года выявили с помощью искусственного интеллекта 350 нарушений ветеринарного законодательства. В одном из случаев им удалось обнаружить фантомные площадки. Расследование заняло почти год.

Речь идёт о площадках по производству сливочного масла индивидуального предпринимателя Кулалаевой З. И. в Яковлевском округе. Специалистов ведомства насторожили аномальные объёмы готовой продукции. Тогда они решили «копнуть дальше» и нашли другие несоответствия:

  • у продукции этой площадки по какой-то причине изменялись сроки годности;
  • уменьшался объём изготавливаемой продукции;
  • предприятие вносило недостоверные сведения о результатах лабораторных исследований.

Выяснилось, что отправлял сырьё Кулалаевой другой яковлевский ИП — Пачас Я. Д. Их площадки подтвердил один и тот же сотрудник Белгородской городской станции по борьбе с болезнями животных — Зарипова Ю. В. Эта информация датируется ещё декабрём прошлого года.

Но в Едином государственном реестре было указано, что оба индивидуальных предпринимателя никак не связаны с переработкой животноводческой продукции, а поголовья крупного рогатого скота у них нет. Это же подтвердили в администрациях округа и села Дмитриевка, где зарегистрированы площадки.

Несмотря на это, другой сотрудник ветстанции по борьбе с болезнями животных — Алексенко Е. Н — внёс данные о том, что у Кулалаевой якобы имелись 27 коров, от которых было получено 35 тонн сырого молока, а у Пачаса — 23, от которых получили 25 тонн молока. Алексенко также оформил справки о том, что молочные фермы поставщиков соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям.

Инспекторы Россельхознадзора выехали на место и подтвердили, что поголовья рогатого скота ни у одного из предпринимателей нет. Управление направило ветеринарии запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть выявленные нарушения, допущенные их сотрудниками.

Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по Ивнянскому и Яковлевскому районам в ноябре сообщила, что их сотрудник действительно нарушил действующее законодательство, за что был уволен с занимаемой должности.

Площадки ИП Кулалаевой З. И. и ИП Пачаса Я. Д. исключили из реестра хозяйствующих субъектов «Цербер».

Нарушения ранее нашли в изготовленном сливочном масле от других производителей. В продукции обнаружили жиры немолочного происхождения. Подозрительное масло нашлось и в столовых детсадов и школ: вопросы у специалистов возникли к курскому и брянскому производителям.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Нарушения#Сливочное масло#Новости Белгорода#Белгород#Искусственный интеллект#Фантомные предприятия
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