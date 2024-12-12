Фантомы под Белгородом почти год в аномальных объёмах производили сливочное масло

Несмотря на это, другой сотрудник ветстанции по борьбе с болезнями животных — Алексенко Е. Н — внёс данные о том, что у Кулалаевой якобы имелись 27 коров, от которых было получено 35 тонн сырого молока, а у Пачаса — 23, от которых получили 25 тонн молока. Алексенко также оформил справки о том, что молочные фермы поставщиков соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям.