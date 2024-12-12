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Posted 12 декабря, 07:49

Published 12 декабря, 07:49

Modified 12 декабря, 07:49

Updated 12 декабря, 07:49

Эксперты: В следующем году медпомощь по ОМС станет еще доступнее

Эксперты: В следующем году медпомощь по ОМС станет еще доступнее

12 декабря 2024, 07:49
Фото: 1MI.
Эксперты ОМС заявили, что с 2025 года в сфере здравоохранения начнет действовать ряд изменений. Повысится уровень доступности медпомощи в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и здравоохранения в целом. Это положительно отразится на жизни как пациентов, так и медиков.

Согласно данным, предоставленным представителем рабочей группы по развитию системы ОМС Всероссийского союза страховщиков Михаилом Пушковым, в 2025 году планируется увеличить объемы медицинской помощи и повысить ее доступность для россиян посредством повышения финансирования системы ОМС, пишет kp.ru.

Объем расходов на здравоохранение в следующем году вырастет на 1 триллион рублей в целом и на 590 миллиардов рублей по линии Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Таким образом государство обеспечит выполнение всех социальных обязательств.

В списке главных направлений медицинской сферы, по которым будет увеличено финансирование, — зарплата для медицинских работников, диспансеризация и профилактические осмотры, а также плановая и экстренная госпитализация, высокотехнологичная медицинская помощь и реабилитация.

За счет бюджета ФОМС в 2025 году более чем 100 миллионов россиян смогут бесплатно пройти диспансеризацию и профилактические медосмотры. С 2025 года во время диспансеризации можно будет пройти скрининг на хронический гепатит С. Планируется развивать область профилактических обследований для оценки репродуктивного здоровья граждан.

Запись пациентов на операцию в следующем году тоже значительно упростится — бюджетом ФФОМС предусмотрено обеспечение планового и внепланового (экстренного) хирургического лечения 27,2 млн человек, что на 1,2 млн человек больше, чем в 2024 году.

В бюджете системы ОМС на 2025 год предусмотрены средства на диспансерное наблюдение. Благодаря этому свыше 37 млн пациентов, в том числе 25,4 млн россиян с заболеваниями системы кровообращения и 7,6 млн пациентов с онкологическими новообразованиями смогут регулярно получать необходимую помощь.

На оказание помощи пациентам с онкозаболеваниями в целом выделено порядка 390 млрд рублей. Это сумма обеспечит лечение почти 1,4 млн пациентов со злокачественными новообразованиями. Немаловажно и то, что в рамках ОМС для онкопациентов предусмотрена медицинская реабилитация.

На 13,2% в среднем увеличатся выплаты медицинским работникам. По прогнозам специалистов, в 2025 году на работу в общей сложности примут 11 тысяч врачей и 15,2 тысячи представителей среднего медперсонала.

Согласно информации, озвученной председателем ФФОМС Ильей Баланиным, объем утвержденного бюджета Федерального фонда ОМС на 2025 год превышает 4 трлн рублей, запланированный прирост расходов достигает 590 млрд рублей, то есть 15,2%. «Это позволяет не просто сохранить объемы оказания медицинской помощи в тех же параметрах, как и в текущем году, а даже увеличить их по таким важным направлениям, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С», — отметил глава ФФОМС.

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