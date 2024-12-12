Эксперты: В следующем году медпомощь по ОМС станет еще доступнее

Согласно информации, озвученной председателем ФФОМС Ильей Баланиным, объем утвержденного бюджета Федерального фонда ОМС на 2025 год превышает 4 трлн рублей, запланированный прирост расходов достигает 590 млрд рублей, то есть 15,2%. «Это позволяет не просто сохранить объемы оказания медицинской помощи в тех же параметрах, как и в текущем году, а даже увеличить их по таким важным направлениям, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С», — отметил глава ФФОМС.