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Posted 12 декабря, 12:38

Published 12 декабря, 12:38

Modified 12 декабря, 12:38

Updated 12 декабря, 12:38

Белгородцы, возможно, станут жить дольше

Доживём до 80 лет? Продолжительность жизни белгородцев планируют поднять до 2030 года

12 декабря 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы, возможно, станут жить дольше

Продолжительность жизни в Белгородской области хотят увеличить до 78 лет

Сюжет
Медицина
Белгородцам пора больше откладывать с зарплаты на старость — власти планируют, что до 2030 года продолжительность жизни в регионе вырастет в среднем до 78 лет. Как этого планируют добиться, рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников.

В Белгородской области определилась региональная стратегия отрасли здравоохранения, при которой каждая медорганизация обязана разработать собственные меры по повышению качества и доступности помощи. Именно это должно помочь поднять среднюю продолжительность жизни, заявил чиновник.

Руководства центральных районных больниц уже предложили свои идеи по улучшению работы. Собираются, например, усилить наблюдение за диспансерными группами населения и меры по профилактике заболеваемости, а также развивать отделения, в частности, реабилитации.

Ранее Андрей Иконников заявил, что власти хотят организовать амбулаторный центр репродуктивного здоровья на базе поликлиник, развить инфраструктуру онкослужбы, сделать травмоцентры второго уровня на базе существующих отделений, школы остеопороза и боли и выстроить новые подходы по маршрутизации пациентов.

Напомним, что в прошлом году средняя продолжительность жизни белгородцев выросла до 73 лет.

Школа боли и телемедицина помогут увеличить продолжительность жизни белгородцев
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Медицина#Здравоохранение#Продолжительность жизни#Новости Белгорода#Белгород#Андрей иконников
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