Доживём до 80 лет? Продолжительность жизни белгородцев планируют поднять до 2030 года

Продолжительность жизни в Белгородской области хотят увеличить до 78 лет

Сюжет Медицина

Белгородцам пора больше откладывать с зарплаты на старость — власти планируют, что до 2030 года продолжительность жизни в регионе вырастет в среднем до 78 лет. Как этого планируют добиться, рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников.