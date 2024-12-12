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Posted 12 декабря, 16:13

Published 12 декабря, 16:13

Modified 12 декабря, 16:13

Updated 12 декабря, 16:13

Директора школы фиктивно трудоустраивала людей

Директрису Харьковской школы под Белгородом осудили за мошенничество

12 декабря 2024, 16:13
Фото: Изображение Midjourney. Директора школы фиктивно трудоустраивала людей
Сюжет
Мошенничество
Педагог фиктивно трудоустраивала людей на работу в школу и получала их зарплату. Мошенничеством она занималась с 2021 по 2023 годы, сообщили в региональной прокуратуре.

Вейделевский районный суд установил, что с 2021 по 2023 годы директор Харьковской средней общеобразовательной школы Ровеньского района возлагала обязанности отсутствующих на рабочем месте педагогов на других людей, которые их не исполняли. Полученные деньги эти люди перечисляли директрисе: всего она «заработала» таким путём около 124 тысяч рублей.

В отношении белгородки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения»). В ходе предварительного расследования преступления женщина погасила имеющийся перед образовательным учреждением долг.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также начальнику управления образования муниципалитета поручили принять меры по предотвращению в дальнейшем подобных нарушений.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Директор#Прокуратура области#Ровеньский район#Белгород#Фиктивное трудоустройство
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