Директрису Харьковской школы под Белгородом осудили за мошенничество

Вейделевский районный суд установил, что с 2021 по 2023 годы директор Харьковской средней общеобразовательной школы Ровеньского района возлагала обязанности отсутствующих на рабочем месте педагогов на других людей, которые их не исполняли. Полученные деньги эти люди перечисляли директрисе: всего она «заработала» таким путём около 124 тысяч рублей.