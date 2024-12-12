Дешевле не становится: топливо в Белгородской области продолжает дорожать

Posted 12 декабря, 13:19
Published 12 декабря, 13:19
Modified 12 декабря, 13:19
Updated 12 декабря, 13:19
По данным на 9 декабря средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 61,27 рубля за литр. Регион немного обгоняет по стоимости Воронежскую область: там цена увеличилась до 61,05 рубля.
Интересно, что в Москве цены почти как в Белгороде: в столице литр бензина можно приобрести за 61,32 рубля. В Подмосковье топливо стоит 61,85 рубля.
В Белгородской области подорожали все марки бензина. Так, АИ-92 стоит 54,56 рубля (+0,44 ₽ за неделю), АИ-95 — 59,39 рубля (+0,47 ₽), АИ-98 и выше — 81,77 рубля (+0,36 ₽). Цена дизельного топлива повысилась до 65,53 рубля (+0,66 ₽).
В соседней Курской области литр бензина за неделю подорожал до 58,73 рубля.