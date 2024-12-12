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Posted 12 декабря, 13:19

Published 12 декабря, 13:19

Modified 12 декабря, 13:19

Updated 12 декабря, 13:19

Цены на бензин в Белгородской области продолжают ползти вверх

Дешевле не становится: топливо в Белгородской области продолжает дорожать

12 декабря 2024, 13:19
Фото: 1MI. Цены на бензин в Белгородской области продолжают ползти вверх

Белгородская область остаётся в топ-3 регионов с самым дорогим бензином в ЦФО

Сюжет
Бензин
Белгородская область стала третьей по дороговизне бензина среди регионов ЦФО. Опережают её только Москва и Подмосковье, причём столица — всего на пять копеек. Данными о динамике поделился Росстат.

По данным на 9 декабря средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 61,27 рубля за литр. Регион немного обгоняет по стоимости Воронежскую область: там цена увеличилась до 61,05 рубля.

Интересно, что в Москве цены почти как в Белгороде: в столице литр бензина можно приобрести за 61,32 рубля. В Подмосковье топливо стоит 61,85 рубля.

В Белгородской области подорожали все марки бензина. Так, АИ-92 стоит 54,56 рубля (+0,44 ₽ за неделю), АИ-95 — 59,39 рубля (+0,47 ₽), АИ-98 и выше — 81,77 рубля (+0,36 ₽). Цена дизельного топлива повысилась до 65,53 рубля (+0,66 ₽).

В соседней Курской области литр бензина за неделю подорожал до 58,73 рубля.

Цены на бензин в Белгородской области уже вторую неделю догоняют московские
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