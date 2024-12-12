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Posted 12 декабря, 11:49

Published 12 декабря, 11:49

Modified 12 декабря, 11:51

Updated 12 декабря, 11:51

Давайте сверимся!

Давайте сверимся!

12 декабря 2024, 11:49
Фото: Белгородэнергосбыт.
Сюжет
Новости Белгорода
Приятно встречать Новый год без долгов. Но если в квитанциях для оплаты электроэнергии вы обнаружили задолженность, которой, на ваш взгляд, быть не должно, обращайтесь в Контакт-центр Белгородэнергосбыта.

Рекомендуем выбрать для звонка вторник, среду или четверг во второй половине дня, когда нагрузка на операторов снижена. В таком случае специалист сможет ответить вам быстрее либо у вас будет шанс получить консультацию без телефонной очереди. Для сравнения: самые загруженные дни — понедельник и пятница, когда операторы обслуживают до 500 абонентов со всего региона.

Перед звонком в Контакт-центр подготовьте чеки об оплате электроэнергии, начиная с тех моментов, когда у вас возникли сомнения в правильности расчетов. Рекомендуем уточнить ваш лицевой счет (он указан в квитанции в разделе справочной информации). Было бы хорошо, если бы вы имели под рукой калькулятор. Снимите и запишите текущие показания электросчетчика. Четкие вводные данные помогут оператору Контакт-центра быстро разобраться в ситуации, предложить необходимые решения и рассчитать сумму к оплате.

Телефон Контакт-центра Белгородэнергосбыта — 8(4722)23-08-49. Для абонентов ПАО «Ростелеком» действует бесплатный короткий номер — 1357.

График работы Контакт-центра:

  • Пн-Пт: 8:00 — 18:00;
  • Сб: 9:00 — 17:00 (без перерывов).

Знайте, что гарантирующий поставщик электроэнергии всегда готов ответить на вопросы клиентов. Кстати, вы также можете задать их в личном кабинете для физических лиц на сайте белгородэнергосбыт.рф или в мобильном приложении BelPay. Там же можно ознакомиться с информацией о начислениях и действующих тарифах.
Не оставляйте хорошие намерения на потом! Давайте «сверим часы», и в полном согласии вместе шагнем в Новый, 2025-й год!

Реклама. АО «Белгородэнергосбыт». Erid: LjN8K1mjA, подробнее на сайте.

Белгородэнергосбыт предлагает юридическим лицам новый способ оплаты электроэнергии
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