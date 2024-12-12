Давайте сверимся!

Перед звонком в Контакт-центр подготовьте чеки об оплате электроэнергии, начиная с тех моментов, когда у вас возникли сомнения в правильности расчетов. Рекомендуем уточнить ваш лицевой счет (он указан в квитанции в разделе справочной информации). Было бы хорошо, если бы вы имели под рукой калькулятор. Снимите и запишите текущие показания электросчетчика. Четкие вводные данные помогут оператору Контакт-центра быстро разобраться в ситуации, предложить необходимые решения и рассчитать сумму к оплате.