Давайте сверимся!

Posted 12 декабря, 11:49
Published 12 декабря, 11:49
Modified 12 декабря, 11:51
Updated 12 декабря, 11:51
Рекомендуем выбрать для звонка вторник, среду или четверг во второй половине дня, когда нагрузка на операторов снижена. В таком случае специалист сможет ответить вам быстрее либо у вас будет шанс получить консультацию без телефонной очереди. Для сравнения: самые загруженные дни — понедельник и пятница, когда операторы обслуживают до 500 абонентов со всего региона.
Перед звонком в Контакт-центр подготовьте чеки об оплате электроэнергии, начиная с тех моментов, когда у вас возникли сомнения в правильности расчетов. Рекомендуем уточнить ваш лицевой счет (он указан в квитанции в разделе справочной информации). Было бы хорошо, если бы вы имели под рукой калькулятор. Снимите и запишите текущие показания электросчетчика. Четкие вводные данные помогут оператору Контакт-центра быстро разобраться в ситуации, предложить необходимые решения и рассчитать сумму к оплате.
Телефон Контакт-центра Белгородэнергосбыта — 8(4722)23-08-49. Для абонентов ПАО «Ростелеком» действует бесплатный короткий номер — 1357.
График работы Контакт-центра:
Знайте, что гарантирующий поставщик электроэнергии всегда готов ответить на вопросы клиентов. Кстати, вы также можете задать их в личном кабинете для физических лиц на сайте белгородэнергосбыт.рф или в мобильном приложении BelPay. Там же можно ознакомиться с информацией о начислениях и действующих тарифах.
Не оставляйте хорошие намерения на потом! Давайте «сверим часы», и в полном согласии вместе шагнем в Новый, 2025-й год!
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