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Posted 12 декабря, 10:51

Published 12 декабря, 10:51

Modified 12 декабря, 10:51

Updated 12 декабря, 10:51

Аэропорт Белгорода

Белгородскому достанется: правительство РФ выделило 10,5 млрд на помощь аэропортам

12 декабря 2024, 10:51
Фото: «Яндекс.Карты». Аэропорт Белгорода

Аэропорт Белгорода получит финансовую поддержку от российского правительства

Сюжет
Новости Белгорода
Простаивающий с начала спецоперации аэропорт Белгорода уже более двух лет живёт на субсидии от правительства. Федеральные власти сообщили, что помогут снова. Поддержку направят и другим аэропортам.

Более 10,5 млрд рублей будут выделены десяти аэропортам, расположенным на юге и в центральной части России. Эти аэропорты были вынуждены временно приостановить обслуживание гражданских авиарейсов из-за сложившейся оперативной обстановки и ситуации в стране.

За 2022 год убытки белгородского аэропорта составили более 160 млн рублей. В 2023 году он запросил субсидию в размере 96,8 млн рублей, но Росавиация согласовала 86,4 млн.

Выделенные средства предназначены для компенсации расходов аэропортов в период с апреля по ноябрь 2024 года. Кроме Белгорода, финансовую поддержку получат аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

В июне 2024 года правительство уже выделило более 3,9 млрд рублей на аналогичные цели. В 2023 году эта сумма составила более 8 млрд рублей, а в 2022 году — около 7 млрд рублей.

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