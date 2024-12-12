Белгородскому достанется: правительство РФ выделило 10,5 млрд на помощь аэропортам

Posted 12 декабря, 10:51
Published 12 декабря, 10:51
Modified 12 декабря, 10:51
Updated 12 декабря, 10:51
Более 10,5 млрд рублей будут выделены десяти аэропортам, расположенным на юге и в центральной части России. Эти аэропорты были вынуждены временно приостановить обслуживание гражданских авиарейсов из-за сложившейся оперативной обстановки и ситуации в стране.
За 2022 год убытки белгородского аэропорта составили более 160 млн рублей. В 2023 году он запросил субсидию в размере 96,8 млн рублей, но Росавиация согласовала 86,4 млн.
Выделенные средства предназначены для компенсации расходов аэропортов в период с апреля по ноябрь 2024 года. Кроме Белгорода, финансовую поддержку получат аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.
В июне 2024 года правительство уже выделило более 3,9 млрд рублей на аналогичные цели. В 2023 году эта сумма составила более 8 млрд рублей, а в 2022 году — около 7 млрд рублей.