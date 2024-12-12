Белгородское «Приосколье» не смогло убедить суд отменить штраф в 17,4 млн рублей

Posted 12 декабря, 14:23
Published 12 декабря, 14:23
Modified 12 декабря, 14:23
Updated 12 декабря, 14:23
Октябрьский районный суд Белгорода оставил в силе решение Росприроднадзора о штрафе в размере 17,4 млн рублей для АО «Приосколье». Такую сумму назначили за предоставление неверных данных об утилизации отходов.
Нарушение выявили в июне 2024 года, но в суд материалы по делу поступили только в конце октября. Представитель холдинга согласился с доводами надзорного ведомства, но заявил, что ошибка возникла из-за халатности других организаций и что нарушение уже устранили. Однако суд не принял эти доводы и подтвердил законность штрафа.
АО «Приосколье» зарегистрировали в Белгородской области в 2003 году. Организация занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Её гендиректором является Иван Колабухов, а единственным владельцем — Геннадий Бобрицкий, которого недавно объявили в розыск по делу о мошенничестве с акциями завода «Энергомаш».