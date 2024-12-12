Белгородское «Приосколье» не смогло убедить суд отменить штраф в 17,4 млн рублей

Нарушение выявили в июне 2024 года, но в суд материалы по делу поступили только в конце октября. Представитель холдинга согласился с доводами надзорного ведомства, но заявил, что ошибка возникла из-за халатности других организаций и что нарушение уже устранили. Однако суд не принял эти доводы и подтвердил законность штрафа.