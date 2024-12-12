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Posted 12 декабря, 14:23

Published 12 декабря, 14:23

Modified 12 декабря, 14:23

Updated 12 декабря, 14:23

«Приосколью» придётся заплатить крупный штраф

Белгородское «Приосколье» не смогло убедить суд отменить штраф в 17,4 млн рублей

12 декабря 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney. «Приосколью» придётся заплатить крупный штраф
Сюжет
Штраф
Суд решил, что «Приосколье» всё-таки должно заплатить штраф в размере 17,4 млн рублей за предоставление неверных данных об утилизации отходов, пишет «Коммерсант». Представители агрохолдинга пытались убедить суд, что нарушения произошли по вине других организаций, но не получилось.

Октябрьский районный суд Белгорода оставил в силе решение Росприроднадзора о штрафе в размере 17,4 млн рублей для АО «Приосколье». Такую сумму назначили за предоставление неверных данных об утилизации отходов.

Нарушение выявили в июне 2024 года, но в суд материалы по делу поступили только в конце октября. Представитель холдинга согласился с доводами надзорного ведомства, но заявил, что ошибка возникла из-за халатности других организаций и что нарушение уже устранили. Однако суд не принял эти доводы и подтвердил законность штрафа.

АО «Приосколье» зарегистрировали в Белгородской области в 2003 году. Организация занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Её гендиректором является Иван Колабухов, а единственным владельцем — Геннадий Бобрицкий, которого недавно объявили в розыск по делу о мошенничестве с акциями завода «Энергомаш».

Белгородского бизнесмена Геннадия Бобрицкого объявили в розыск
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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Агрохолдинг#Штраф#Новости Белгорода#Приосколье#Белгород#Белгородский бизнес
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