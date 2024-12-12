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Posted 12 декабря, 09:15

Published 12 декабря, 09:15

Modified 12 декабря, 09:15

Updated 12 декабря, 09:15

Белгородец необычным способом попался приставам

Белгородский должник попал на кулинарное ТВ-шоу, зрителем которого был пристав

12 декабря 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney. Белгородец необычным способом попался приставам

Белгородские приставы нашли должника на ТВ-шоу

Сюжет
Новости Белгорода
У белгородца накопились долги за нарушение ПДД, но вместо уплаты он скрывался от приставов. Поймать его удалось случайно: один из сотрудников включил своё любимое шоу на ТВ, участником которого был тот самый должник. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП региона.

Житель Борисовского района систематически нарушал правила дорожного движения, но поступающие на его имя штрафы не оплачивал. По месту прописки белгородец не жил, а установить его местонахождение не удавалось.

Один из судебных приставов после конца рабочего дня отправился домой, где начал смотреть новый выпуск своего любимого шоу про шеф-поваров. Одним из участников оказался тот самый должник: узнать мужчину пристав смог по фамилии, поскольку в качестве домашнего региона участник указал не Белгородскую область.

Пристав посмотрел в интернете информацию об участнике и определил, что это действительно тот самый должник. Он нашёл в Сети страницу мужчины и объяснил ему последствия неуплаты штрафов. После этого белгородец заплатил необходимую сумму.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Должники#Телевидение#Борисовский район#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Приставы#Белгород
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