Белгородский должник попал на кулинарное ТВ-шоу, зрителем которого был пристав

Posted 12 декабря, 09:15
Published 12 декабря, 09:15
Modified 12 декабря, 09:15
Updated 12 декабря, 09:15
Житель Борисовского района систематически нарушал правила дорожного движения, но поступающие на его имя штрафы не оплачивал. По месту прописки белгородец не жил, а установить его местонахождение не удавалось.
Один из судебных приставов после конца рабочего дня отправился домой, где начал смотреть новый выпуск своего любимого шоу про шеф-поваров. Одним из участников оказался тот самый должник: узнать мужчину пристав смог по фамилии, поскольку в качестве домашнего региона участник указал не Белгородскую область.
Пристав посмотрел в интернете информацию об участнике и определил, что это действительно тот самый должник. Он нашёл в Сети страницу мужчины и объяснил ему последствия неуплаты штрафов. После этого белгородец заплатил необходимую сумму.