Белгородский должник попал на кулинарное ТВ-шоу, зрителем которого был пристав

Белгородские приставы нашли должника на ТВ-шоу

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У белгородца накопились долги за нарушение ПДД, но вместо уплаты он скрывался от приставов. Поймать его удалось случайно: один из сотрудников включил своё любимое шоу на ТВ, участником которого был тот самый должник. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП региона.