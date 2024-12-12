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Posted 12 декабря, 06:40

Published 12 декабря, 06:40

Modified 12 декабря, 06:42

Updated 12 декабря, 06:42

Детсад в белгородском Губкине временно закрыли

Белгородский детсад, где произошло массовое отравление детей, временно закрыли

12 декабря 2024, 06:40
Фото: 1MI. Детсад в белгородском Губкине временно закрыли
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Прокуратура
Глава Губкинского округа уточнил информацию по ситуации в учреждении. Михаил Лобазнов сообщил, что детсад приостановил свою работу на время проведения проверки. Её будут проводить разу три ведомства.

Ночью 10 декабря нескольким воспитанникам детского сада стало плохо, они вместе с родителями обратились в поликлинику. Там детям диагностировали признаки отравления, госпитализация никому не потребовалась.

Расследовать обстоятельства происшествия собрались Роспотребнадзор, прокуратура и Следком. Сотрудники надзорных ведомств проверят качество соблюдения мер санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи.

Тем временем детский сад на время проведения данных мероприятий временно закрыли.

«По рекомендации Роспотребнадзора было принято решение о временном приостановлении работы детского сада № 37 „Ягодка“. Мы работаем в тесном сотрудничестве с медицинскими и санитарными службами, чтобы обеспечить полное выяснение обстоятельств случившегося», — сообщил Михаил Лобазнов.

О результатах проверки чиновник пообещал проинформировать жителей в ближайшее время.

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