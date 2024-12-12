Белгородский детсад, где произошло массовое отравление детей, временно закрыли

Posted 12 декабря, 06:40
Published 12 декабря, 06:40
Modified 12 декабря, 06:42
Updated 12 декабря, 06:42
Ночью 10 декабря нескольким воспитанникам детского сада стало плохо, они вместе с родителями обратились в поликлинику. Там детям диагностировали признаки отравления, госпитализация никому не потребовалась.
Расследовать обстоятельства происшествия собрались Роспотребнадзор, прокуратура и Следком. Сотрудники надзорных ведомств проверят качество соблюдения мер санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи.
Тем временем детский сад на время проведения данных мероприятий временно закрыли.
«По рекомендации Роспотребнадзора было принято решение о временном приостановлении работы детского сада № 37 „Ягодка“. Мы работаем в тесном сотрудничестве с медицинскими и санитарными службами, чтобы обеспечить полное выяснение обстоятельств случившегося», — сообщил Михаил Лобазнов.
О результатах проверки чиновник пообещал проинформировать жителей в ближайшее время.