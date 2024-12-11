Жителей белгородского приграничья осудили за хранение и попытку сбыта взрывчатки

Posted 11 декабря, 09:01
Published 11 декабря, 09:01
Modified 11 декабря, 09:01
Updated 11 декабря, 09:01
Следствие установило, что летом 2023 года жители села Берёзовка Борисовского района поместили в тайник взрывные устройства. За это им пообещали заплатить 800 долларов США. Затем злоумышленникам нужно было расфасовать следующую партию, но их действия пресекли сотрудники УФСБ.
В отношении белгородцев возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 222.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Мужчинам назначили наказание в виде 11 лет и 10,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также каждый должен уплатить 500 тысяч рублей штрафа.
Приговор ещё не вступил в законную силу.