Жителей белгородского приграничья осудили за хранение и попытку сбыта взрывчатки

В отношении белгородцев возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 222.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Мужчинам назначили наказание в виде 11 лет и 10,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также каждый должен уплатить 500 тысяч рублей штрафа.