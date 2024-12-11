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Posted 11 декабря, 09:01

Published 11 декабря, 09:01

Modified 11 декабря, 09:01

Updated 11 декабря, 09:01

Преступление пресекли сотрудники белгородского УФСБ

Жителей белгородского приграничья осудили за хранение и попытку сбыта взрывчатки

11 декабря 2024, 09:01
Фото: 1MI. Преступление пресекли сотрудники белгородского УФСБ
Сюжет
ФСБ
Белгородцев осудили за незаконное хранение и покушение на сбыт взрывчатых веществ. Каждому виновному назначили лишение свободы в исправительной колонии строгого режима сроком более 10 лет. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Следствие установило, что летом 2023 года жители села Берёзовка Борисовского района поместили в тайник взрывные устройства. За это им пообещали заплатить 800 долларов США. Затем злоумышленникам нужно было расфасовать следующую партию, но их действия пресекли сотрудники УФСБ.

В отношении белгородцев возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 222.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Мужчинам назначили наказание в виде 11 лет и 10,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также каждый должен уплатить 500 тысяч рублей штрафа.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#ФСБ#Взрывчатка#Белгород#Взрывчатые вещества#Приграничье#Незаконное хранение
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