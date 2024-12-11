Вынесен приговор тому, кто пугал белгородцев звонками о минировании

Работавший в РФ кол-центр возглавляли два человека — гражданин Израиля и Украины Яков Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва. Первому уже назначили наказание по делу об организации ложных звонков о минировании российских объектов, включая белгородские. Его приговорили сначала к восьми годам, а затем срок снизили до шести лет колонии общего режима.