Вынесен приговор тому, кто пугал белгородцев звонками о минировании

Posted 11 декабря, 08:18
Published 11 декабря, 08:18
Modified 11 декабря, 08:18
Updated 11 декабря, 08:18
Ранее стало известно, что сотрудники УФСБ накрыли международную сеть мошеннических кол-центров, которые обманывали людей по всему миру. Такой бизнес организовал бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили — в настоящее время он скрывается в Лондоне.
Работавший в РФ кол-центр возглавляли два человека — гражданин Израиля и Украины Яков Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва. Первому уже назначили наказание по делу об организации ложных звонков о минировании российских объектов, включая белгородские. Его приговорили сначала к восьми годам, а затем срок снизили до шести лет колонии общего режима.
Агентство со ссылкой на адвоката Кесельмана пишет, что кол-центр попал под контроль СБУ, сотрудники которого заявили о переключении на звонки о минировании. В противном случае они угрожали родственникам Кесельмана, которые проживали на Украине.
В настоящий момент в отношении обвиняемого также расследуется дело о мошенничестве через кол-центр. Сообщается, что россиян среди жертв афериста нет.