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Posted 11 декабря, 08:18

Published 11 декабря, 08:18

Modified 11 декабря, 08:18

Updated 11 декабря, 08:18

Звонки о минировании поступали белгородцам в 2022 году

Вынесен приговор тому, кто пугал белгородцев звонками о минировании

11 декабря 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney. Звонки о минировании поступали белгородцам в 2022 году

Организатора ложных звонков о минировании осудили на шесть лет

Сюжет
Мошенничество
Якова Кесельмана приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также в отношении гражданина Украины и Израиля расследуется уголовное дело за мошенничество, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что сотрудники УФСБ накрыли международную сеть мошеннических кол-центров, которые обманывали людей по всему миру. Такой бизнес организовал бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили — в настоящее время он скрывается в Лондоне.

Работавший в РФ кол-центр возглавляли два человека — гражданин Израиля и Украины Яков Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва. Первому уже назначили наказание по делу об организации ложных звонков о минировании российских объектов, включая белгородские. Его приговорили сначала к восьми годам, а затем срок снизили до шести лет колонии общего режима.

Агентство со ссылкой на адвоката Кесельмана пишет, что кол-центр попал под контроль СБУ, сотрудники которого заявили о переключении на звонки о минировании. В противном случае они угрожали родственникам Кесельмана, которые проживали на Украине.

В настоящий момент в отношении обвиняемого также расследуется дело о мошенничестве через кол-центр. Сообщается, что россиян среди жертв афериста нет.

Белгородцев пугали терактами люди, работавшие на грузинского экс-министра
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