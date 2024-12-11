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Posted 11 декабря, 12:25

Published 11 декабря, 12:25

Modified 20 декабря, 13:32

Updated 20 декабря, 13:32

В Комсомольске-на-Амуре открыт транспортно-пересадочный узел

В Комсомольске-на-Амуре открыт транспортно-пересадочный узел

11 декабря 2024, 12:25
Фото: 1MI.
На Дальневосточной железной дороге в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) открыт новый транспортно-пересадочный узел, позволяющий пассажирам поездов комфортно продолжить поездку к месту назначения на автобусах пригородного и междугороднего сообщения.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник ДВЖД Евгений Вейде, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, руководители администрации Комсомольска-на-Амуре.

«Железнодорожники поступательно идут вперед и вместе с правительством региона развивают пассажирский комплекс. Сегодня открывается первый ТПУ в крае, удобство которого по достоинству оценят жители и гости города. Также в этом году поезда между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре пополнились 34 новыми вагонами, обновляются вокзальные комплексы в Ванино и Новом Ургале», — отметил на церемонии открытия Евгений Вейде.

Соглашение о строительстве ТПУ в Комсомольске-на-Амуре было подписано в 2023 году на VIII Восточном экономическом форуме. В ходе реализации проекта на территории вокзального комплекса возведены 3 посадочных павильона, обустроены отдельный выход к остановкам и разворотная площадка для автотранспорта. Билеты на автобусы можно приобрести в специальной кассе на вокзале. Ежедневно от транспортно-пересадочного узла планируется совершать не менее 26 автобусных рейсов, в том числе до туристических мест, пользующихся популярностью у любителей активного отдыха, — озера Амут и горнолыжного комплекса «Холдоми». Перед отправлением автобусов будет проводиться оповещение пассажиров по громкой связи.

Развитие пассажирской инфраструктуры — одна из приоритетных задач ОАО «РЖД». Так, на вокзале Комсомольска-на-Амуре летом текущего года обновлена прилегающая территория: обустроен ландшафт, проложены пешеходные дорожки и аллея, смонтировано наружное освещение. Новый сквер украшен топиарными фигурами. Для маломобильных граждан оборудованы специальные удобные заезды и выезды с территории, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

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