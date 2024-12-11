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Posted 11 декабря, 07:21

Published 11 декабря, 07:21

Modified 11 декабря, 07:23

Updated 11 декабря, 07:23

В Белгороде появится «Уральская» ель

«Уральская» ель за 5 млн рублей появится в Белгороде

11 декабря 2024, 07:21
Фото: 1MI. В Белгороде появится «Уральская» ель

В Белгороде закупают ель, гирлянды и комплект ёлочных игрушек

Сюжет
Новый год
Белгорблагоустройство заказывает 15-метровую «Уральскую» ель, игрушки на дерево, а также 11 гирлянд. Общая сумма составляет более 11 млн рублей, следует из документации госзакупок.

Заказчик — МБУ «Управление Белгорблагоустройства» — опубликовал сразу три заявки на осуществление услуг. Все они касаются новогодних праздников.

Судя по документам первой закупки, заказчик просит исполнителя доставить в Белгород каркасную ель «Уральскую». Она должна быть конусной формы с ветками, а её низ — зауженным, что позволит разместить её даже в небольших помещениях. При этом ветер сдуть ель не сможет.

Диаметр дерева должен составить 6-7 метров, высота — 15 метров со встроенным тёпло-белым освещением, а вес — 1180 килограмм. На ель установят ещё 5000 килограмм утяжелителей.

Начальная цена этого контракта составит 4 млн 995 тыс. рублей.

Во второй закупке Белгорблагоустройство просит привезти ёлочные игрушки за 1 млн 575 тыс. рублей:

  • макушку на дерево «Роза ветров»: её размер должен достигать одного метра, цвет — белый, а освещение — холодный белый;
  • красный и золотой глянцевые шары;
  • красный и золотой глянцевые колокольчики;
  • декоративное ограждение длиной 15 метров, выполненное в красной теме.

Ещё 4 млн 887 тыс. 500 рублей заказчик готов потратить на поставку гирлянды «Шлейф». Такую иллюминацию власти закажут в количестве 11 штук.

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