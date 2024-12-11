«Уральская» ель за 5 млн рублей появится в Белгороде

Posted 11 декабря, 07:21
Published 11 декабря, 07:21
Modified 11 декабря, 07:23
Updated 11 декабря, 07:23
Заказчик — МБУ «Управление Белгорблагоустройства» — опубликовал сразу три заявки на осуществление услуг. Все они касаются новогодних праздников.
Судя по документам первой закупки, заказчик просит исполнителя доставить в Белгород каркасную ель «Уральскую». Она должна быть конусной формы с ветками, а её низ — зауженным, что позволит разместить её даже в небольших помещениях. При этом ветер сдуть ель не сможет.
Диаметр дерева должен составить 6-7 метров, высота — 15 метров со встроенным тёпло-белым освещением, а вес — 1180 килограмм. На ель установят ещё 5000 килограмм утяжелителей.
Начальная цена этого контракта составит 4 млн 995 тыс. рублей.
Во второй закупке Белгорблагоустройство просит привезти ёлочные игрушки за 1 млн 575 тыс. рублей:
Ещё 4 млн 887 тыс. 500 рублей заказчик готов потратить на поставку гирлянды «Шлейф». Такую иллюминацию власти закажут в количестве 11 штук.