«Уральская» ель за 5 млн рублей появится в Белгороде

Судя по документам первой закупки, заказчик просит исполнителя доставить в Белгород каркасную ель «Уральскую». Она должна быть конусной формы с ветками, а её низ — зауженным, что позволит разместить её даже в небольших помещениях. При этом ветер сдуть ель не сможет.