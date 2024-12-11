Снова рост: на сколько подорожают поездки в белгородских электричках?

Posted 11 декабря, 12:45
Published 11 декабря, 12:45
Modified 11 декабря, 12:45
Updated 11 декабря, 12:45
В 2025 году тариф на проезд за одну 10-километровую зону составит 25,4 рубля. При этом экономически обоснованный уровень тарифа оценивается в 121,54 рубля.
Приказы вступают в силу с 1 января 2025 года.
Добавим, что в 2024 году проезд одной десятикилометровой зоны стоил 24 рубля, а экономически обоснованный тариф составлял 104,99 рубля.
В 2023-м белгородцы платили 21,78 рубля, а в 2022-м — 19,98 рубля, в то время как экономически обоснованные тарифы достигали 92,18 и 62,68 рубля соответственно.