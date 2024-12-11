Снова рост: на сколько подорожают поездки в белгородских электричках?

В Белгородской области определились с тарифами на проезд в электричках

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Стало известно, увеличится ли стоимость проезда в электричках в Белгородской области в 2025 году. Соответствующие изменения прописали в приказах правительства региона об установлении для АО «ППК „Черноземье“» тарифа на проезд пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.