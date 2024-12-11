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Posted 11 декабря, 12:45

Published 11 декабря, 12:45

Modified 11 декабря, 12:45

Updated 11 декабря, 12:45

В Белгородской области поездки в электричках станут дороже

Снова рост: на сколько подорожают поездки в белгородских электричках?

11 декабря 2024, 12:45
Фото: 1MI. В Белгородской области поездки в электричках станут дороже

В Белгородской области определились с тарифами на проезд в электричках

Сюжет
Новости Белгорода
Стало известно, увеличится ли стоимость проезда в электричках в Белгородской области в 2025 году. Соответствующие изменения прописали в приказах правительства региона об установлении для АО «ППК „Черноземье“» тарифа на проезд пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

В 2025 году тариф на проезд за одну 10-километровую зону составит 25,4 рубля. При этом экономически обоснованный уровень тарифа оценивается в 121,54 рубля.

Приказы вступают в силу с 1 января 2025 года.

Добавим, что в 2024 году проезд одной десятикилометровой зоны стоил 24 рубля, а экономически обоснованный тариф составлял 104,99 рубля.

В 2023-м белгородцы платили 21,78 рубля, а в 2022-м — 19,98 рубля, в то время как экономически обоснованные тарифы достигали 92,18 и 62,68 рубля соответственно.

В Белгородской области подорожают поездки на электричках
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Тариф#Новости Белгорода#Электричка#Белгород
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