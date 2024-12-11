Резиденции Деда Мороза: куда поехать, чтобы встретить зимнего волшебника

Posted 11 декабря, 07:17
Published 11 декабря, 07:17
Modified 11 декабря, 07:19
Updated 11 декабря, 07:19
Главная резиденция зимнего волшебника в России находится в Великом Устюге. В 12 км от города расположена знаменитая Вотчина, работающая круглый год. Гости могут прогуляться по тропе сказок, посетить резной терем, зимний сад и кузницу, а также испытать себя на аттракционах и в верёвочном парке. В центре города находится вторая резиденция — здесь проходят мастер-классы и интерактивные программы. Особое событие — празднование дня рождения Деда Мороза, которое ежегодно устраивается 18 ноября.
Как добраться: На поезде из Москвы или Санкт-Петербурга до станций «Котлас Южный» или «Котлас Узловой», затем автобусом или такси до Великого Устюга.
В столице зимний волшебник обосновался в усадьбе, где его гости могут увидеть Терем Снегурочки и волшебные домики на Изумрудной площади. Здесь есть Тропа сказок, а зимой проводятся квесты, игры и мастер-классы, включая изготовление ёлочных украшений. Эта резиденция привлекает как москвичей, так и туристов, особенно в канун Нового года.
Как добраться: На метро до станции «Кузьминки» или «Выхино», затем автобусом №569.
На территории музея-заповедника «Старина Сибирская» с 15 декабря по 30 января открывается резиденция Деда Мороза. Здесь можно насладиться зимними забавами, катанием с горок, театрализованными представлениями и даже встретить настоящего снеговика.
Как добраться: На поезде или самолете до Омска, затем автобусом до Большеречья.
В развлекательном парке «Пик 701» на горе Ахун располагается южная резиденция волшебника. Помимо встреч с Дедом Морозом, гости могут увидеть таких персонажей, как Водяной и Кощей, отправить письмо в сказочном почтовом отделении и посетить ферму с животными.
Как добраться: На такси или личном автомобиле от центра Сочи (около 20 минут).
В Петергофе, на территории комплекса «Русская деревня Шуваловка», открыта дача Деда Мороза. Здесь организуются праздничные шоу, катание на льду и мастер-классы. Историческая архитектура дополняет сказочную атмосферу этого места.
Как добраться: На автобусе №404 от станции метро «Балтийская».
На Соломбальских островах круглый год работает уникальная деревня Деда Мороза. Зимой здесь можно увидеть ледяные скульптуры, поучаствовать в северных играх и согреться за чаепитием в поморских избах.
Как добраться: На автобусе до остановки «Улица Краснофлотская» в Архангельске.
Эта резиденция приглашает любителей зимних приключений. Гости могут пройти увлекательные квесты, посетить музей Деда Мороза, принять участие в хороводах и насладиться зимними играми.
Как добраться: Самолетом до Барнаула, затем автобусом или такси до места назначения.
Снегурочка, внучка Деда Мороза, принимает гостей в своем уютном тереме. Здесь можно не только узнать больше о новогодних традициях, но и поучаствовать в интерактивных программах и мастер-классах. Программы включают экскурсии с играми, квестами и посещением ледяной комнаты, где гостей угощают снежными коктейлями. Также неподалеку можно посетить музеи и побывать на ферме лосей.
Как добраться: Поездом (4–6 часов) или автобусом (6–6,5 часов) из Москвы. Автомобилем около 340 км. Адрес: Кострома, ул. Лагерная, 38.
Родина зимнего волшебника
Официально родиной Деда Мороза считается Великий Устюг. Этот статус город получил в 1998 году, когда был создан одноимённый туристический проект. Однако раньше Архангельск также пытался претендовать на эту роль.
Современный образ
Образ Деда Мороза с внучкой Снегурочкой закрепился в 1930-х годах, когда новогодние праздники снова стали популярными в СССР.
Славянские корни
Дед Мороз произошёл от духа зимы из славянской мифологии. Позже его образ смягчился, превратившись в доброго дарителя подарков.
Отличия от Санты
Дед Мороз ездит на тройке лошадей, носит длинную шубу и боярскую шапку. У него есть внучка Снегурочка, чего нет у Санты.
День рождения
Празднуют его 18 ноября — в день, когда в Великом Устюге обычно начинается настоящая зима.
Где отправить письмо?
Главный адрес — 162390, Россия, Вологодская область, Великий Устюг, дом Деда Мороза.
Семейная тайна
В сказках женой Деда Мороза иногда называют Матушку Зиму или Ледяную Бабу, а Снегурочка — внучка от их союза.
Лето Деда Мороза
Даже летом он остаётся в своей резиденции в Великом Устюге, а в Москве его можно встретить в парке Кузьминки.Источники: sutochno.ru, kp.ru, blog.ostrovok.ru, journal.tinkoff.ru