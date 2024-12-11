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Posted 11 декабря, 07:17

Published 11 декабря, 07:17

Modified 11 декабря, 07:19

Updated 11 декабря, 07:19

Резиденции Деда Мороза: куда поехать, чтобы встретить зимнего волшебника

Резиденции Деда Мороза: куда поехать, чтобы встретить зимнего волшебника

11 декабря 2024, 07:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Каждый год в преддверии новогодних праздников дети и взрослые мечтают окунуться в атмосферу сказки и встретиться с Дедом Морозом. В России существует множество резиденций этого волшебника и его друзей, каждая из которых предлагает уникальную программу.

1. Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге (Вологодская область)

Главная резиденция зимнего волшебника в России находится в Великом Устюге. В 12 км от города расположена знаменитая Вотчина, работающая круглый год. Гости могут прогуляться по тропе сказок, посетить резной терем, зимний сад и кузницу, а также испытать себя на аттракционах и в верёвочном парке. В центре города находится вторая резиденция — здесь проходят мастер-классы и интерактивные программы. Особое событие — празднование дня рождения Деда Мороза, которое ежегодно устраивается 18 ноября.

Как добраться: На поезде из Москвы или Санкт-Петербурга до станций «Котлас Южный» или «Котлас Узловой», затем автобусом или такси до Великого Устюга.

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Фото: Михаил ФРОЛОВ/kp.ru

2. Московская усадьба Деда Мороза в Кузьминках (Москва)

В столице зимний волшебник обосновался в усадьбе, где его гости могут увидеть Терем Снегурочки и волшебные домики на Изумрудной площади. Здесь есть Тропа сказок, а зимой проводятся квесты, игры и мастер-классы, включая изготовление ёлочных украшений. Эта резиденция привлекает как москвичей, так и туристов, особенно в канун Нового года.

Как добраться: На метро до станции «Кузьминки» или «Выхино», затем автобусом №569.

Фото: Московская усадьба Деда Мороза

3. Сибирская резиденция Деда Мороза в Омской области

На территории музея-заповедника «Старина Сибирская» с 15 декабря по 30 января открывается резиденция Деда Мороза. Здесь можно насладиться зимними забавами, катанием с горок, театрализованными представлениями и даже встретить настоящего снеговика.

Как добраться: На поезде или самолете до Омска, затем автобусом до Большеречья.

Фото: vk.com/starinasib

4. Южная резиденция Деда Мороза в Сочи

В развлекательном парке «Пик 701» на горе Ахун располагается южная резиденция волшебника. Помимо встреч с Дедом Морозом, гости могут увидеть таких персонажей, как Водяной и Кощей, отправить письмо в сказочном почтовом отделении и посетить ферму с животными.

Как добраться: На такси или личном автомобиле от центра Сочи (около 20 минут).

Фото: parkpik701.ru

5. Резиденция Деда Мороза в Санкт-Петербурге

В Петергофе, на территории комплекса «Русская деревня Шуваловка», открыта дача Деда Мороза. Здесь организуются праздничные шоу, катание на льду и мастер-классы. Историческая архитектура дополняет сказочную атмосферу этого места.

Как добраться: На автобусе №404 от станции метро «Балтийская».

Фото: vk.com/shuvalovka

6. Деревня Деда Мороза в Архангельске

На Соломбальских островах круглый год работает уникальная деревня Деда Мороза. Зимой здесь можно увидеть ледяные скульптуры, поучаствовать в северных играх и согреться за чаепитием в поморских избах.

Как добраться: На автобусе до остановки «Улица Краснофлотская» в Архангельске.

Фото: vk.com/derebniadedamoroza

7. Алтайская резиденция Деда Мороза в Барнауле

Эта резиденция приглашает любителей зимних приключений. Гости могут пройти увлекательные квесты, посетить музей Деда Мороза, принять участие в хороводах и насладиться зимними играми.

Как добраться: Самолетом до Барнаула, затем автобусом или такси до места назначения.

Фото: архив НО «Алтайский фонд МСП»

8. Терем Снегурочки в Костроме

Снегурочка, внучка Деда Мороза, принимает гостей в своем уютном тереме. Здесь можно не только узнать больше о новогодних традициях, но и поучаствовать в интерактивных программах и мастер-классах. Программы включают экскурсии с играми, квестами и посещением ледяной комнаты, где гостей угощают снежными коктейлями. Также неподалеку можно посетить музеи и побывать на ферме лосей.

Как добраться: Поездом (4–6 часов) или автобусом (6–6,5 часов) из Москвы. Автомобилем около 340 км. Адрес: Кострома, ул. Лагерная, 38.

Терем Снегурочки в КостромеТерем Снегурочки в Костроме
Терем Снегурочки в Костроме. Фото: Sgrey / iStock

Удивительные факты о Деде Морозе

  1. Родина зимнего волшебника

    Официально родиной Деда Мороза считается Великий Устюг. Этот статус город получил в 1998 году, когда был создан одноимённый туристический проект. Однако раньше Архангельск также пытался претендовать на эту роль.

  2. Современный образ

    Образ Деда Мороза с внучкой Снегурочкой закрепился в 1930-х годах, когда новогодние праздники снова стали популярными в СССР.

  3. Славянские корни

    Дед Мороз произошёл от духа зимы из славянской мифологии. Позже его образ смягчился, превратившись в доброго дарителя подарков.

  4. Отличия от Санты

    Дед Мороз ездит на тройке лошадей, носит длинную шубу и боярскую шапку. У него есть внучка Снегурочка, чего нет у Санты.

Фото: 1MI

  1. День рождения

    Празднуют его 18 ноября — в день, когда в Великом Устюге обычно начинается настоящая зима.

  2. Где отправить письмо?

    Главный адрес — 162390, Россия, Вологодская область, Великий Устюг, дом Деда Мороза.

  3. Семейная тайна

    В сказках женой Деда Мороза иногда называют Матушку Зиму или Ледяную Бабу, а Снегурочка — внучка от их союза.

  4. Лето Деда Мороза

    Даже летом он остаётся в своей резиденции в Великом Устюге, а в Москве его можно встретить в парке Кузьминки.

    Источники: sutochno.ru, kp.ru, blog.ostrovok.ru, journal.tinkoff.ru
В Белгородской области к Новому году откроют резиденции Деда Мороза
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