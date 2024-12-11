Резиденции Деда Мороза: куда поехать, чтобы встретить зимнего волшебника

В столице зимний волшебник обосновался в усадьбе, где его гости могут увидеть Терем Снегурочки и волшебные домики на Изумрудной площади. Здесь есть Тропа сказок, а зимой проводятся квесты, игры и мастер-классы, включая изготовление ёлочных украшений. Эта резиденция привлекает как москвичей, так и туристов, особенно в канун Нового года.