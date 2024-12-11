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Posted 11 декабря, 10:15

Published 11 декабря, 10:15

Modified 11 декабря, 13:39

Updated 11 декабря, 13:39

Датчики, которые отвечают за отслеживание уровня глюкозы

Причин для жалоб нет? Что белгородские власти говорят о датчиках для детей-диабетиков

11 декабря 2024, 10:15
Фото: «Известия». Датчики, которые отвечают за отслеживание уровня глюкозы

Белгородская история о датчиках для детей-диабетиков вышла на новый уровень

Сюжет
Дети
Устройства закупают для детей-диабетиков, родители подняли волну негодования в соцсетях. По их словам, аппараты не только неточные, но и могут навредить детям. История вышла на федеральный уровень. Позицию белгородских чиновников узнал «РЕН ТВ».

Скандал с новыми китайскими датчиками начался в середине ноября 2024 года. Тогда родители, узнав о закупке систем СТ-202, потребовали её отменить. Белгородцы посчитали, что власти сделали выбор в пользу более дешёвых аппаратов, которые показывают «погоду».

В региональном минздраве на это ответили, что не смогут отказать поставщику, так как он соответствует всем необходимым критериям и честно победил в торгах. Власти организовали встречу с родителями, чтобы обсудить ситуацию. На ней побывала журналистка Бел.Ру.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников даже решил протестировать системы на себе. Существенной разницы, по его словам, он не заметил.

Тем временем выяснилось, что системы закупили не только в Белгородскую, но и Курскую область. При этом оттуда уже успели поступить жалобы на аллергию.

В пресс-службе правительства области «РЕН ТВ» рассказали, что новые датчики ещё не успели дойти до детей. В регионе достаточно запасов из предыдущих поставок, их хватит минимум до февраля-марта.

Оснований для жалоб, по версии пресс-службы, у родителей нет. Чиновники считают, что негативные выводы белгородцы делают, основываясь на информации из соцсетей. Каждый такой аппарат проверяется Росздравнадзором.

Тем не менее торги, на которых выиграл китайский производитель, сейчас проверяет ФАС. Если выявят нарушения, процедуру проведут заново.

Почему белгородский минздрав не закупил прежние датчики для детей-диабетиков?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Дети#Родители#Новости Белгорода#Белгород#Диабет#Датчики#Система мониторинга
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