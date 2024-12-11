Отравились едой? Новые подробности о происшествии в белгородском детсаду

Следком проверит белгородский детсад после новости о недомогании у детей

Сюжет Дети

Ночью нескольким воспитанникам детского сада в Губкинском округе стало плохо. Им пришлось обратиться в поликлинику. Врачи уже проведали остальных ребят, которые посещают учреждение, сообщил глава муниципалитета Михаил Лобазнов. Ситуацией заинтересовались сразу три ведомства. Какова причина болезни?