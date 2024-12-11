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Posted 11 декабря, 15:24

Published 11 декабря, 15:24

Modified 11 декабря, 15:44

Updated 11 декабря, 15:44

Дети в детском саду Губкина могли отравиться

Отравились едой? Новые подробности о происшествии в белгородском детсаду

11 декабря 2024, 15:24
Фото: 1MI. Дети в детском саду Губкина могли отравиться

Следком проверит белгородский детсад после новости о недомогании у детей

Сюжет
Дети
Ночью нескольким воспитанникам детского сада в Губкинском округе стало плохо. Им пришлось обратиться в поликлинику. Врачи уже проведали остальных ребят, которые посещают учреждение, сообщил глава муниципалитета Михаил Лобазнов. Ситуацией заинтересовались сразу три ведомства. Какова причина болезни?

Происшествие случилось в детском саду № 37 «Ягодка» города Губкин. Воспитанники массово пожаловались на недомогание, но госпитализация никому из детей не потребовалась.

Сначала ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор. Потом прокуратура пообещала проверить качество соблюдения мер санитарно-эпидемиологического законодательства.

Теперь к делу подключился и Следком. Ведомство объявило о начале процессуальной проверки в учреждении. Предварительно, причиной недомогания у детей стало отравление.

В рамках доследственных мероприятий специалисты оценят, как хорошо соблюдались требования безопасности при организации питания несовершеннолетних.

Прокуратура проверит, что случилось в белгородском детсаду
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Дети#Следственный комитет#Детский сад#Отравление#Губкинский горокруг
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