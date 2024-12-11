Отравились едой? Новые подробности о происшествии в белгородском детсаду

Posted 11 декабря, 15:24
Published 11 декабря, 15:24
Modified 11 декабря, 15:44
Updated 11 декабря, 15:44
Происшествие случилось в детском саду № 37 «Ягодка» города Губкин. Воспитанники массово пожаловались на недомогание, но госпитализация никому из детей не потребовалась.
Сначала ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор. Потом прокуратура пообещала проверить качество соблюдения мер санитарно-эпидемиологического законодательства.
Теперь к делу подключился и Следком. Ведомство объявило о начале процессуальной проверки в учреждении. Предварительно, причиной недомогания у детей стало отравление.
В рамках доследственных мероприятий специалисты оценят, как хорошо соблюдались требования безопасности при организации питания несовершеннолетних.