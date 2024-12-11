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Posted 11 декабря, 15:21

Published 11 декабря, 15:21

Modified 11 декабря, 15:23

Updated 11 декабря, 15:23

Зимний спорт

Опробовать новую велолыжероллерную трассу «Олимпия» белгородцы смогут уже этой зимой

11 декабря 2024, 15:21
Фото: 1MI. Зимний спорт

Зимой 2025 года в Белгороде заново откроют велолыжероллерную трассу «Олимпия»

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Новости Белгорода
Реконструкцией занимаются с прошлой зимы. На брифинге министр строительства области рассказала, что изменится для белгородцев. Так, уже завершённый участок откроют этой зимой.

Оксана Козлитина, министр строительства Белгородской области, рассказала о том, как продвигается реконструкция велолыжероллерной трассы «Олимпия». По словам чиновницы, в этом году изменения на месте намного заметнее, т. к. сейчас там появились не только ливнеотводы, но и тренерские помещения, помещения для отдыха и проката, а также обновилась сама трасса.

Для «Олимпии» приобрели оборудование для искусственного «заснежения», чтобы самостоятельно создавать условия для катания на лыжах, потому что естественные снегопады не всегда это позволяли. Также спортсменам пообещали подготовить базу для тренировок:

«Для тех, кто занимается спортом постоянно и регулярно, на профессиональном уровне, этой трассы не совсем достаточно и она не совсем соответствует тем требованиям, чтобы готовиться к соревнованиям, поэтому приняли решение расширить трассу. Также для семей предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. <…> Позаниматься спортом можно будет как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе».

Что касается уже готовой модернизированной части трассы, то воспользоваться ею белгородцы смогут этой зимой. Но в 2025 году. Протяжённость нового участка велолыжероллерной трассы «Олимпия», который сделали более сложным, т. е. не «для любителей», составит 2,3 км. А общая длина трассы достигнет 5 км.

Ранее белгородцы заметили у «Олимпии» кучи вырубленных деревьев, которые их возмутили. Жители региона остались недовольны таким методом реконструкции. Люди отметили, что и снега не было уже очень давно, чтобы думать о лыжах.

Тогда на это министр природопользования Роман Татаринцев ответил, что «голой» территория не останется, т. к. её собираются засадить новыми деревьями.

Велолыжероллерную трассу «Олимпия» в Белгороде увеличат на 4 км
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