Опробовать новую велолыжероллерную трассу «Олимпия» белгородцы смогут уже этой зимой

Оксана Козлитина, министр строительства Белгородской области, рассказала о том, как продвигается реконструкция велолыжероллерной трассы «Олимпия». По словам чиновницы, в этом году изменения на месте намного заметнее, т. к. сейчас там появились не только ливнеотводы, но и тренерские помещения, помещения для отдыха и проката, а также обновилась сама трасса.