Обстрелы есть, а разрушений нет? Сводка белгородского оперштаба вновь удивила

Posted 11 декабря, 06:47
Published 11 декабря, 06:47
Modified 11 декабря, 06:49
Updated 11 декабря, 06:49
ВСУ атаковали только два села в Белгородском районе — Малиновку и Щетиновку. Всего по ним выпустили шесть боеприпасов и один БПЛА. По хутору Казачье-Рудченское в Борисовском районе ударили пятью артснарядами.
Больше всего досталось Грайворонскому округу: там зафиксировали прилёт 21 боеприпаса. По Шебекинскому округу ВСУ выпустили два беспилотника.
По селу Староселье Краснояружского района ударили двумя артснарядами, а над Волоконовским районом сбили один беспилотник.
Во всех муниципалитетах обошлось без последствий на земле. Среди мирных жителей никто не пострадал.