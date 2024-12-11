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Posted 11 декабря, 06:47

Published 11 декабря, 06:47

Modified 11 декабря, 06:49

Updated 11 декабря, 06:49

В Белгородской области вновь не обнаружили последствий атак ВСУ

Обстрелы есть, а разрушений нет? Сводка белгородского оперштаба вновь удивила

11 декабря 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области вновь не обнаружили последствий атак ВСУ

Белгородскую область атаковали 43 раза, но разрушений не выявили

Сюжет
Обстрел
За минувшие сутки под огонь ВСУ попали шесть муниципалитетов Белгородской области. По населённым пунктам били артснарядами и запускали в их сторону беспилотники, однако удалось избежать последствий на земле. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали только два села в Белгородском районе — Малиновку и Щетиновку. Всего по ним выпустили шесть боеприпасов и один БПЛА. По хутору Казачье-Рудченское в Борисовском районе ударили пятью артснарядами.

Больше всего досталось Грайворонскому округу: там зафиксировали прилёт 21 боеприпаса. По Шебекинскому округу ВСУ выпустили два беспилотника.

По селу Староселье Краснояружского района ударили двумя артснарядами, а над Волоконовским районом сбили один беспилотник.

Во всех муниципалитетах обошлось без последствий на земле. Среди мирных жителей никто не пострадал.

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