Noize MC* номинирован на Нобелевскую премию мира

Posted 11 декабря, 08:03
Published 11 декабря, 08:03
Modified 11 декабря, 08:03
Updated 11 декабря, 08:03
Об этом корреспонденту рассказал профессор Столичного университета Осло (OsloMet) Арнфинн Мурувик Вонен. Именно группа его коллег по вузу номинировала артистов.
Вонен объяснил это решение тем, что Noize MC* и Монеточка* «представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказываются за гуманистические ценности».
Журналист Раевский также показал видео, на котором сообщает эту новость Ивану Алексееву*. Музыкант очень удивился, но сказал, что ему приятно.
Напомним, что рэпер некоторое время жил в Белгороде и часто приезжал сюда с концертами.
*внесены Минюстом России в реестр иноагентов