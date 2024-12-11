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Posted 11 декабря, 08:03

Published 11 декабря, 08:03

Modified 11 декабря, 08:03

Updated 11 декабря, 08:03

Иван Алексеев (Noize МС)*

Noize MC* номинирован на Нобелевскую премию мира

11 декабря 2024, 08:03
Фото: tvoybro.com. Иван Алексеев (Noize МС)*
Рэп-исполнителя Noize MC, более известного как Иван Алексеев (признан иноагентом), номинировали на Нобелевскую премию мира. Вместе с ним в качестве претендента на награду выдвинули певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова)*, сообщил журналист Владимир Раевский.

Об этом корреспонденту рассказал профессор Столичного университета Осло (OsloMet) Арнфинн Мурувик Вонен. Именно группа его коллег по вузу номинировала артистов.

Вонен объяснил это решение тем, что Noize MC* и Монеточка* «представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказываются за гуманистические ценности».

Журналист Раевский также показал видео, на котором сообщает эту новость Ивану Алексееву*. Музыкант очень удивился, но сказал, что ему приятно.

Напомним, что рэпер некоторое время жил в Белгороде и часто приезжал сюда с концертами.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов

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#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Иван алексеев#Белгород#Иноагент#Монеточка#Нобелевская премия мира#Елизавета Гырдымова#Noize МС
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