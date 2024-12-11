Некоторые белгородцы могут получить доплату к пенсии: кто именно, каковы условия

Posted 11 декабря, 10:57
Published 11 декабря, 10:57
Modified 11 декабря, 10:57
Updated 11 декабря, 10:57
В 2024 году выплаты за стаж работы в сельском хозяйстве получили 31 540 жителей Белгородской области. Среди них оказались агрономы, трактористы, ветеринары, пчеловоды и другие работники, вышедшие на пенсию.
Доплаты положены тем, кто получает страховую пенсию по старости или инвалидности, трудился не менее 30 лет, а также в настоящее время является безработным.
«Сельская доплата равна 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Размер фиксированной выплаты в 2024 году в регионе составляет 8134,88 рубля. Соответственно, доплата за работу белгородских тружеников в сельском хозяйстве составляет 2033,72 рубля», — отметила управляющий Отделением СФР по Белгородской области Ирина Шушкова.
Если же пенсионер решает трудоустроиться, то выплату за сельский стаж переводить перестают. Однако её возобновят после увольнения с 1-го числа следующего месяца.