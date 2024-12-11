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Posted 11 декабря, 10:57

Published 11 декабря, 10:57

Modified 11 декабря, 10:57

Updated 11 декабря, 10:57

Белгородские пенсионеры могут получить доплату

Некоторые белгородцы могут получить доплату к пенсии: кто именно, каковы условия

11 декабря 2024, 10:57
Фото: Изображение Midjourney. Белгородские пенсионеры могут получить доплату

Более 30 тысяч белгородских пенсионеров получили доплату за сельский стаж

Сюжет
Пенсия
Выплата полагается тем, кто проработал в сельском хозяйстве минимум 30 лет и в настоящее время является безработным пенсионером. Подробнее сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

В 2024 году выплаты за стаж работы в сельском хозяйстве получили 31 540 жителей Белгородской области. Среди них оказались агрономы, трактористы, ветеринары, пчеловоды и другие работники, вышедшие на пенсию.

Доплаты положены тем, кто получает страховую пенсию по старости или инвалидности, трудился не менее 30 лет, а также в настоящее время является безработным.

«Сельская доплата равна 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Размер фиксированной выплаты в 2024 году в регионе составляет 8134,88 рубля. Соответственно, доплата за работу белгородских тружеников в сельском хозяйстве составляет 2033,72 рубля», — отметила управляющий Отделением СФР по Белгородской области Ирина Шушкова.

Если же пенсионер решает трудоустроиться, то выплату за сельский стаж переводить перестают. Однако её возобновят после увольнения с 1-го числа следующего месяца.

Доплата к пенсии за сельский стаж: кто и сколько может получить?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Пенсионеры#Пенсия#Новости Белгорода#Белгород#Доплата#Сельский стаж
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