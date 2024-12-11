Какие Деды Морозы живут в регионах России: путеводитель по зимним волшебникам

Posted 11 декабря, 09:44
Published 11 декабря, 09:44
Modified 11 декабря, 09:46
Updated 11 декабря, 09:46
Дед Мороз, как персонаж зимних праздников, появился в СССР в 1930-х годах, когда отменили запрет на празднование Нового года. Однако, попытки создать образ волшебника с подарками начали ещё в более ранние времена. Мифологический персонаж Морозко, например, был известен тем, что награждал людей за добрые поступки, а святой Николай приносил подарки на Рождество.
Сегодня, главной резиденцией Деда Мороза является Великий Устюг в Вологодской области. Там находится волшебный деревянный терем, в который можно попасть, следуя по Тропе сказок. На пути встречаются различные персонажи, с которыми нужно пройти испытания и разгадать загадки. В резиденции есть множество комнат: кабинет, спальня, библиотека, а также почта, куда приходят письма со всей страны.
В Татарстане главной фигурой зимних праздников является Кыш Бабай. Этот персонаж, заимствованный из тюркской мифологии, не совсем похож на привычного Деда Мороза. Кыш Бабай родился в ночь с 21 на 22 декабря, день, когда тюркские народы отмечали Новый год. Его сопровождают такие персонажи, как Кар Кызы (дочь), Кар Малай (преданный спутник) и лесной дух Шурале. Его резиденция скрыта в зелени елового леса на берегу реки Ия.
Ямал Ири — северный волшебник, обитающий в Ямало-Ненецком автономном округе. Этот персонаж символизирует культуру и традиции коренных народов Севера. Ямал Ири носит одежду, украшенную элементами из мамонтовой кости, и всегда с собой имеет волшебный посох и бубен, способный отгонять злых духов. Он проживает в поселке Горнокнязевск, а его спутники — собаки породы хаски.
В Марий Эл зиму олицетворяет Йушто Кугыза, что в переводе означает «Холодный дедушка». Этот персонаж живет в селе Кукнур и напоминает классического Деда Мороза, но имеет свою уникальность. Его образ включает элементы традиционного марийского орнамента, а также теплую одежду — шапку и длинный тулуп.
На Кавказе зимнего волшебника зовут Уэс Дадэ, что в переводе с кабардино-балкарского языка означает «дедушка». Он отличается от других волшебников тем, что носит традиционную горскую одежду и носит кинжал вместо посоха. Вместо оленей Уэс Дадэ передвигается верхом на лошади. Он спускается с гор за неделю до праздников, чтобы поздравить людей и раздать подарки, тем самым укрепляя связь между природой и людьми.
Чысхаан — главный зимний волшебник Якутии. Его образ был сформирован в 1990-х годах, и с тех пор он стал символом зимних праздников в республике. Чысхаан изображен с длинной бородой, его костюм украшен эвенкийскими и якутскими узорами, а шапка с рогами придает ему еще более загадочный вид. В Якутии существует поверье, что чем длиннее рога быка, спутника Чысхаана, тем холоднее будет зима.
Саган Убген — зимний волшебник Бурятии, известный своей необычной историей. По легенде, он был наказан другими магами и поэтому появился в мире в образе старика. Он живет в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Уде, где его можно встретить в традиционной бурятской шубе и меховой шапке. Его посох, украшенный головой дракона, и элементы на одежде показывают, что Саган Убген — это могучий страж зимнего мира.
Якшамо Атя, мордовский Дед Мороз, выделяется своим уникальным образом. Он одет в белую рубаху, штаны, валенки и шубу с традиционным орнаментом, а вместо шапки его белоснежные волосы украшены очельем. В руках он держит посох-рогатину с бубенцами, который подчёркивает его связь с древними традициями.
Название «Якшамо Атя» переводится как «холодный дед» и связано с историей старцев-отшельников, живших по языческим обычаям. Его спутница, Масторова, воплощает образ Матери-Земли, являясь союзником, а не внучкой.
Чувашский Дед Мороз Хель Мучи является одним из самых музыкальных волшебников. Он не только исполняет народные песни, но и сам изготавливает музыкальные инструменты. Хель Мучи использует сундук для исполнения желаний и говорящий самовар. Его помощница Юр Пике исполняет роль Снегурочки.
Тувинский зимний маг Соок-Ирей носит одежду синих и белых оттенков и сопровождается Матушкой-Зимой. Его образ связан с мифами и легендами этого региона. В Коми зимнего волшебника зовут Кöдзыд Пöль, и он живет в этнопарке в селе Ыб. Его наряд сочетает в себе финские элементы, что подчеркивает влияние разных культур на этот регион.
Эхээ Дыыл — еще один зимний маг из Якутии, который обитает в районе Оймякон, где зимой температура может опускаться до -71 градуса. Важной частью его образа является бык с длинными рогами, ведь считается, что чем длиннее рога, тем холоднее зима.
Источники: aif.ru, travel.mts.ru