Какие Деды Морозы живут в регионах России: путеводитель по зимним волшебникам

Чысхаан — главный зимний волшебник Якутии. Его образ был сформирован в 1990-х годах, и с тех пор он стал символом зимних праздников в республике. Чысхаан изображен с длинной бородой, его костюм украшен эвенкийскими и якутскими узорами, а шапка с рогами придает ему еще более загадочный вид. В Якутии существует поверье, что чем длиннее рога быка, спутника Чысхаана, тем холоднее будет зима.