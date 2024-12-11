Гладков сделал важное заявление о единовременных выплатах для белгородцев

Posted 11 декабря, 17:31
Published 11 декабря, 17:31
Modified 11 декабря, 17:32
Updated 11 декабря, 17:32
Единовременные выплаты получит ещё более 6700 человек. Это жители населённых пунктов из приграничья, где сохраняется особенно сложная оперативная обстановка. Власти опубликовали их перечень:
Получить материальную поддержку можно будет, обратившись в Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, в соцзащиту муниципального образования или к главам образований.
Заявления от жителей соберут в течение недели, сразу после начнут выплаты. Исполнение поручения рассмотрят в прямом эфире с заседания Правительства в понедельник, 16 декабря, в 09:00.
Губернатор уточнил, что за три года общая сумма единовременных выплат, которые получили белгородцы, составила более 4,5 млрд рублей.