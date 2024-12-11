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Posted 11 декабря, 17:31

Published 11 декабря, 17:31

Modified 11 декабря, 17:32

Updated 11 декабря, 17:32

Единовременные выплаты получат белгородцы из ещё 18 населённых пунктов

Гладков сделал важное заявление о единовременных выплатах для белгородцев

11 декабря 2024, 17:31
Фото: 1MI.

Единовременные выплаты получат белгородцы из ещё 18 населённых пунктов

Сюжет
Выплаты
В среду, 11 декабря, правительство Белгородской области провело совместное заседание с оперштабом и штабом КТО. Было принято решение расширить количество населённых пунктов, жители которых смогут получить единоразовую выплату. О ком идёт речь?

Единовременные выплаты получит ещё более 6700 человек. Это жители населённых пунктов из приграничья, где сохраняется особенно сложная оперативная обстановка. Власти опубликовали их перечень:

  • Белгородский район: посёлок Малиновка, сёла Отрадное, Черемошное, Ясные Зори, Устинка, Бочковка, Нечаевка, Лозовое, Красная Нива, Толоконное, Ровенек, хутор Церковный;
  • Борисовский район: сёла Байцуры, Грузское, хутор Климовое;
  • Шебекинский округ: село Терезовка;
  • Краснояружский район: сёла Колотиловка, Вязовое.

Получить материальную поддержку можно будет, обратившись в Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, в соцзащиту муниципального образования или к главам образований.

Заявления от жителей соберут в течение недели, сразу после начнут выплаты. Исполнение поручения рассмотрят в прямом эфире с заседания Правительства в понедельник, 16 декабря, в 09:00.

Губернатор уточнил, что за три года общая сумма единовременных выплат, которые получили белгородцы, составила более 4,5 млрд рублей.

Видео: соцсети Вячеслава Гладкова. Обращение губернатора к жителям по поводу выплат
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