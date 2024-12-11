Гладков сделал важное заявление о единовременных выплатах для белгородцев

Единовременные выплаты получат белгородцы из ещё 18 населённых пунктов

Сюжет Выплаты

В среду, 11 декабря, правительство Белгородской области провело совместное заседание с оперштабом и штабом КТО. Было принято решение расширить количество населённых пунктов, жители которых смогут получить единоразовую выплату. О ком идёт речь?