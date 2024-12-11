Белгородцы стали чаще покупать жильё с помощью счетов эскроу

Застройщикам перечислили более 26 млрд рублей после ввода в эксплуатацию новых домов. При этом на счетах эскроу находятся ещё 8 млрд рублей за 1745 квартир — эти деньги переведут застройщикам после сдачи жилья в эксплуатацию.