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Posted 11 декабря, 11:24

Published 11 декабря, 11:24

Modified 11 декабря, 11:24

Updated 11 декабря, 11:24

Белгородцы стали чаще покупать жильё с помощью счетов эскроу

Белгородцы стали чаще покупать жильё с помощью счетов эскроу

11 декабря 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Жилье
В прошлом квартале жильё таким способом удалось приобрести 607 семьям. В четвёртом квартале 2024 года такой возможностью воспользовались около 30 белгородцев, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

В третьем квартале 2024 года белгородцы купили 607 квартир в новостройках с помощью счетов эскроу. Всего с начала реализации такого механизма новым жильём обзавелись более 6,5 тысячи человек.

Застройщикам перечислили более 26 млрд рублей после ввода в эксплуатацию новых домов. При этом на счетах эскроу находятся ещё 8 млрд рублей за 1745 квартир — эти деньги переведут застройщикам после сдачи жилья в эксплуатацию.

«Покупатель квартиры вносит свои деньги на специальный банковский счёт эскроу, где они находятся до того момента, пока строительные организации не выполнят свои обязательства по договору. Строительные компании не имеют доступа к этим деньгам, в процессе возведения дома они используют свои средства или банковские кредиты. На начало IV квартала текущего года между банками и застройщиками Белгородской области был заключен 31 кредитный договор на сумму более чем 12 млрд рублей», — сообщила замуправляющего белгородским отделением Банка России Инна Гребенникова.

По данным на 1 октября на счетах эскроу хранится 28,5 млрд рублей, что на 38% больше, чем в 2023 году.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Жилье#Новости Белгорода#Белгород#Счета эскроу
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