Белгородцы стали чаще покупать жильё с помощью счетов эскроу

Posted 11 декабря, 11:24
Published 11 декабря, 11:24
Modified 11 декабря, 11:24
Updated 11 декабря, 11:24
В третьем квартале 2024 года белгородцы купили 607 квартир в новостройках с помощью счетов эскроу. Всего с начала реализации такого механизма новым жильём обзавелись более 6,5 тысячи человек.
Застройщикам перечислили более 26 млрд рублей после ввода в эксплуатацию новых домов. При этом на счетах эскроу находятся ещё 8 млрд рублей за 1745 квартир — эти деньги переведут застройщикам после сдачи жилья в эксплуатацию.
«Покупатель квартиры вносит свои деньги на специальный банковский счёт эскроу, где они находятся до того момента, пока строительные организации не выполнят свои обязательства по договору. Строительные компании не имеют доступа к этим деньгам, в процессе возведения дома они используют свои средства или банковские кредиты. На начало IV квартала текущего года между банками и застройщиками Белгородской области был заключен 31 кредитный договор на сумму более чем 12 млрд рублей», — сообщила замуправляющего белгородским отделением Банка России Инна Гребенникова.
По данным на 1 октября на счетах эскроу хранится 28,5 млрд рублей, что на 38% больше, чем в 2023 году.