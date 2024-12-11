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Posted 11 декабря, 11:10

Published 11 декабря, 11:10

Modified 11 декабря, 11:10

Updated 11 декабря, 11:10

Фото со встречи

Белгородцев начали отбирать на обучение в русско-сербскую школу

11 декабря 2024, 11:10
Фото: группа ВК «Белый квартал». Фото со встречи
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Новости Белгорода
На занятиях жителей региона научат сервису и гостеприимству. Отбирать будут студентов, обучающихся в сфере общественного питания, сообщили в официальной группе Белого квартала.

В Белгороде начался отбор в русско-сербскую школу сервиса и гостеприимства «Белый квартал». В регионе уже состоялась первая встреча кандидатов для участия в образовательной программе. В ней приняли участие студенты колледжей, обучающиеся в сфере общественного питания.

На встрече участники узнали о преимуществах программы, об условиях обучения, о перспективах трудоустройства, а также о возможностях карьерного роста.

Реализацией программы занимаются в том числе региональные министерства образования и сельского хозяйства, а также ведущие отели и рестораны.

Напомним, что сербские наставники научат белгородцев, как правильно улучшить сервис общепита в будущем Белом квартале. Мероприятие планируется провести в Старооскольском округе, а стажировку студенты пройдут в Сербии.

Сербские наставники помогут белгородцам улучшить сервис общепита в Белом квартале
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Белый квартал
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