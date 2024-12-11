Белгородцев начали отбирать на обучение в русско-сербскую школу

В Белгороде начался отбор в русско-сербскую школу сервиса и гостеприимства «Белый квартал». В регионе уже состоялась первая встреча кандидатов для участия в образовательной программе. В ней приняли участие студенты колледжей, обучающиеся в сфере общественного питания.