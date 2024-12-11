Белгородцев начали отбирать на обучение в русско-сербскую школу

Posted 11 декабря, 11:10
Published 11 декабря, 11:10
Modified 11 декабря, 11:10
Updated 11 декабря, 11:10
В Белгороде начался отбор в русско-сербскую школу сервиса и гостеприимства «Белый квартал». В регионе уже состоялась первая встреча кандидатов для участия в образовательной программе. В ней приняли участие студенты колледжей, обучающиеся в сфере общественного питания.
На встрече участники узнали о преимуществах программы, об условиях обучения, о перспективах трудоустройства, а также о возможностях карьерного роста.
Реализацией программы занимаются в том числе региональные министерства образования и сельского хозяйства, а также ведущие отели и рестораны.
Напомним, что сербские наставники научат белгородцев, как правильно улучшить сервис общепита в будущем Белом квартале. Мероприятие планируется провести в Старооскольском округе, а стажировку студенты пройдут в Сербии.