Белгородцам придётся больше «скидываться» на капремонт в 2025 году

Posted 11 декабря, 12:23
Published 11 декабря, 12:23
Modified 11 декабря, 12:23
Updated 11 декабря, 12:23
В Белгородской области увеличится минимальный размер платы за капитальный ремонт многоквартирных домов в 2025 году.
Для домов, оборудованных лифтами, минимальный размер взноса составит 11,12 рубля за квадратный метр в месяц. Для домов без лифтов — 10,88 рубля за квадратный метр.
Для сравнения: на 2024 год утверждали нормативы в 10,48 рубля и 10,25 рубля для домов с лифтом и без лифта соответственно.
Добавим, что пожилые белгородцы могут возместить расходы по взносу на капитальный ремонт. Как это сделать, читайте здесь.
Также ранее стало известно о повышении тарифов на услуги ЖКХ в 2025 году.