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Posted 11 декабря, 12:23

Published 11 декабря, 12:23

Modified 11 декабря, 12:23

Updated 11 декабря, 12:23

Взнос на капремонт вырастет в Белгородской области

Белгородцам придётся больше «скидываться» на капремонт в 2025 году

11 декабря 2024, 12:23
Фото: 1MI. Взнос на капремонт вырастет в Белгородской области

В Белгородской области увеличится минимальный размер взноса на капремонт

Сюжет
ЖКХ
В Белгородской области в 2025 году увеличится плата за капитальный ремонт многоквартирных домов. На сколько она вырастет? Бел.Ру изучили документ, опубликованный правительством.

В Белгородской области увеличится минимальный размер платы за капитальный ремонт многоквартирных домов в 2025 году.

Для домов, оборудованных лифтами, минимальный размер взноса составит 11,12 рубля за квадратный метр в месяц. Для домов без лифтов — 10,88 рубля за квадратный метр.

Для сравнения: на 2024 год утверждали нормативы в 10,48 рубля и 10,25 рубля для домов с лифтом и без лифта соответственно.

Добавим, что пожилые белгородцы могут возместить расходы по взносу на капитальный ремонт. Как это сделать, читайте здесь.

Также ранее стало известно о повышении тарифов на услуги ЖКХ в 2025 году.

Как может измениться цена за ЖКУ в Белгородской области в 2025 году?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Капремонт#Лифт#Капитальный ремонт#Новости Белгорода#Взнос#Многоквартирные дома#Белгород#Платёж
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