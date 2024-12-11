«Авито» тестирует сервис доставки товаров из-за рубежа

При этом все вопросы, связанные с таможней, будут решать сами продавцы. Доставка осуществляется с помощью «Почты России», средний срок составит около двух-трех недель. В тестовом режиме пользователям доступны только товары из Китая, позже площадка примет решение о масштабировании проекта и добавлении новых направлений.