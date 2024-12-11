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Posted 11 декабря, 06:33

Published 11 декабря, 06:33

Modified 11 декабря, 06:38

Updated 11 декабря, 06:38

«Авито» тестирует сервис доставки товаров из-за рубежа

«Авито» тестирует сервис доставки товаров из-за рубежа

11 декабря 2024, 06:33
Фото: «Авито».
Сюжет
Новости Белгорода
Российские пользователи смогут заказывать оригинальные вещи от зарубежных марок с бесплатной доставкой.

Такую функцию в тестовом режиме запустили на классифайде «Авито», сообщает Forbes. Как рассказали в пресс-службе площадки, такие продавцы будут отмечены значком «Товары из-за рубежа».

«На рынке уже существуют опции заказа товаров из-за рубежа, в частности с китайских платформ, например, продающих брендовые кроссовки. Для нас подключение трансграничных продавцов означает наполнение платформы дополнительным ассортиментом, и еще большее расширение опций выбора: между новым и б/у, самовывозом и покупкой с доставкой. На каждом этапе сделки представители площадки будут знать, где находится товар», — отмечают в «Авито».

При этом все вопросы, связанные с таможней, будут решать сами продавцы. Доставка осуществляется с помощью «Почты России», средний срок составит около двух-трех недель. В тестовом режиме пользователям доступны только товары из Китая, позже площадка примет решение о масштабировании проекта и добавлении новых направлений.

По оценке гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, вложения «Авито» на субсидирование трансграничной доставки до 2027 года могут составить до 2 млрд рублей.

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