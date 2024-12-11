Аромаингалятор для носа: вредно ли это и почему запретили продажу?

Почему дети скупают аромаингаляторы? Ответ прост: их привлекают необычные ароматы, компактный размер устройства и возможность выделиться. К тому же, стоимость недорогая (250–400 рублей). Многие используют их не для облегчения состояния, а ради удовольствия. Такие устройства можно легко скрыть от родителей, поскольку они не имеют сильного запаха.