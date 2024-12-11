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Posted 11 декабря, 14:20

Published 11 декабря, 14:20

Modified 11 декабря, 14:26

Updated 11 декабря, 14:26

Аромаингалятор для носа: вредно ли это и почему запретили продажу?

Аромаингалятор для носа: вредно ли это и почему запретили продажу?

11 декабря 2024, 14:20
Фото: Стоп-кадр видео YouTube.
Сюжет
Школьники
Аромаингаляторы для носа стремительно завоевывают популярность, особенно среди молодежи и школьников. Устройства рекламируют как эффективное средство для снятия стресса, облегчения дыхания и улучшения общего самочувствия. Но насколько это безопасно?

Во вторник вечером Роспотребнадзор официально заявил, что предпринимает шаги по ограничению продажи «аромаингаляторов для носа», которые завоевали популярность среди школьников.

В ведомстве объяснили, что данные устройства продаются без особых ограничений на маркетплейсах, но многие продавцы не могут предоставить необходимую документацию, подтверждающую безопасность товара.

Фото: ru.freepik.com

Что такое аромаингалятор и для чего он нужен?

Аромаингалятор — это компактное устройство, предназначенное для ароматерапии. Его используют путем вдыхания через нос специальных эфирных масел или ароматических композиций, которые содержатся внутри. Простой в использовании, аромаингалятор помогает улучшить настроение, снять усталость или даже облегчить симптомы простуды.

Основные функции аромаингалятора:

  1. Облегчение дыхания за счет аромамасел, очищающих носовые ходы.
  2. Улучшение психоэмоционального состояния благодаря успокаивающим или бодрящим ароматам.
  3. Использование в качестве профилактического средства для поддержки иммунитета.

Купить аромаингалятор можно в аптеках, интернет-магазинах или даже у частных продавцов, предлагающих широкий выбор ароматов.

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Состав аромаингалятора

Состав аромаингалятора — ключевой фактор его воздействия на организм. Обычно устройство наполнено комбинацией эфирных масел: мяты, эвкалипта, лаванды или цитрусовых. Эти компоненты обладают различными свойствами:

  • Мята — освежает и помогает при заложенности носа.
  • Лаванда — успокаивает и снижает уровень стресса.
  • Эвкалипт — известен своим антисептическим эффектом.
  • Цитрусовые — заряжают энергией и улучшают настроение.

Важно отметить, что состав может различаться в зависимости от производителя. Покупателю стоит обращать внимание на наличие синтетических добавок, которые могут вызвать аллергические реакции.

Особенно важно соблюдать норму

Фото: Olya Detry / Shutterstock / Fotodom

Это вам не «Звёздочка»: опасен ли аромаингалятор для здоровья?

Аромаингаляторы, по словам экспертов, содержат химические вещества, не прошедшие медицинскую апробацию и сертификацию. В их составе могут быть эфирные масла, ароматические углеводороды и загустители, аналогичные тем, что используются в вейпах.

Хотя производители уверяют в его безопасности, существует ряд рисков:

  1. Аллергические реакции. Некоторые компоненты эфирных масел могут вызывать раздражение слизистой оболочки носа и провоцировать серьезные реакции, вплоть до анафилактического шока. Ароматические масла, такие как ментол или эвкалипт, могут провоцировать аллергические симптомы, такие как зуд, отёк, сыпь, или даже проблемы с дыханием.
  2. Привыкание. Частое использование аромаингалятора может привести к тому, что организм начнет зависеть от стимуляции. В будущем может привести к использованию более опасных веществ, таких как вейпы.
  3. Проблемы с дыхательной системой. Вдыхание ароматических масел и химических веществ может повреждать слизистую дыхательных путей, вызывая воспаление и затруднение дыхания, а чрезмерное использование — хронические заболевания, такие как бронхит и астма.
  4. Низкое качество компонентов. В аромаингаляторы часто добавляются ароматические углеводороды и другие химические вещества, которые могут быть низкокачественными и опасными.
  5. Влияние на центральную нервную систему. Частое использование аромаингаляторов может привести к изменениям в работе вегетативной нервной системы, что особенно опасно для подростков, чьи органы еще не завершили свое развитие.
Фото: ru.freepik.com

Геннадий Онищенко, академик РАН и бывший главный государственный санитарный врач России, отмечает, что медицинские ингаляции проводятся строго по показаниям, с учетом индивидуальных особенностей пациента.

«Если мы и назначаем такие процедуры, то они всегда зависят от состояния конкретного человека», — подчеркивает он.

Однако школьники применяют ингаляторы исключительно ради удовольствия, и никто не может гарантировать, что они вдыхают эфирные масла в безопасных дозах.

Фото: ru.freepik.com

Врач-педиатр Павел Бережанский предупреждает, что такие вещества могут быстро проникать в кровь, нарушать иммунные клетки и даже изменять ДНК, что может привести к раковым заболеваниям.

Павел советует родителям не поддаваться на просьбы детей о покупке аромаингаляторов, поскольку их безопасность не доказана и неизвестно, к чему это может привести в будущем.

Фото: ru.freepik.com

Почему аромаингаляторы стали популярны среди школьников?

Сегодня аромаингаляторы — это не только средство для ароматерапии, но и модный аксессуар. Социальные сети, тренды и яркие дизайны сделали их особенно популярными среди школьников.

Почему дети скупают аромаингаляторы? Ответ прост: их привлекают необычные ароматы, компактный размер устройства и возможность выделиться. К тому же, стоимость недорогая (250–400 рублей). Многие используют их не для облегчения состояния, а ради удовольствия. Такие устройства можно легко скрыть от родителей, поскольку они не имеют сильного запаха.

Продавцы уверяют, что эти устройства помогают устранить заложенность носа, усталость, головную боль и даже поднять настроение. Также они обещают «энергию», что усиливает интерес среди молодежи, несмотря на возможные риски для здоровья.

Фото: ru.freepik.com

Изначально аромаингаляторы были разработаны для облегчения носового дыхания при простудных заболеваниях. Их основные компоненты — эфирные масла, такие как ментол, эвкалипт и мята, которые способствуют снятию отечности носовой слизистой.

Однако сейчас на рынке появились аромаингаляторы с новыми ароматами, такими как арбуз, лайм, виноград, персик и даже Red Bull.

Фото: Скриншот с ozon.ru

Аромаингаляторы запретили?

Роспотребнадзор выявил нарушения при продаже аромаингаляторов для носа на маркетплейсах, включая отсутствие необходимых документов и подделку результатов лабораторных исследований.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что дети активно скупают аромаингаляторы, называя их «освежителями для мозга». В своем Telegram-канале он отметил, что подростки используют их для удовольствия, а родители и учителя беспокоятся. Гусев подчеркнул, что, несмотря на заявления продавцов о бодрящем эффекте и содержании эфирных масел, аромаингаляторы не являются лекарственными средствами и не имеют сертификатов безопасности.

В свою очередь, маркетплейсы Wildberries и Ozon приостановили продажу таких товаров.

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