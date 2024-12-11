Аромаингалятор для носа: вредно ли это и почему запретили продажу?

Posted 11 декабря, 14:20
Published 11 декабря, 14:20
Modified 11 декабря, 14:26
Updated 11 декабря, 14:26
Во вторник вечером Роспотребнадзор официально заявил, что предпринимает шаги по ограничению продажи «аромаингаляторов для носа», которые завоевали популярность среди школьников.
В ведомстве объяснили, что данные устройства продаются без особых ограничений на маркетплейсах, но многие продавцы не могут предоставить необходимую документацию, подтверждающую безопасность товара.
Аромаингалятор — это компактное устройство, предназначенное для ароматерапии. Его используют путем вдыхания через нос специальных эфирных масел или ароматических композиций, которые содержатся внутри. Простой в использовании, аромаингалятор помогает улучшить настроение, снять усталость или даже облегчить симптомы простуды.
Купить аромаингалятор можно в аптеках, интернет-магазинах или даже у частных продавцов, предлагающих широкий выбор ароматов.
Состав аромаингалятора — ключевой фактор его воздействия на организм. Обычно устройство наполнено комбинацией эфирных масел: мяты, эвкалипта, лаванды или цитрусовых. Эти компоненты обладают различными свойствами:
Важно отметить, что состав может различаться в зависимости от производителя. Покупателю стоит обращать внимание на наличие синтетических добавок, которые могут вызвать аллергические реакции.
Особенно важно соблюдать норму
Аромаингаляторы, по словам экспертов, содержат химические вещества, не прошедшие медицинскую апробацию и сертификацию. В их составе могут быть эфирные масла, ароматические углеводороды и загустители, аналогичные тем, что используются в вейпах.
Хотя производители уверяют в его безопасности, существует ряд рисков:
Геннадий Онищенко, академик РАН и бывший главный государственный санитарный врач России, отмечает, что медицинские ингаляции проводятся строго по показаниям, с учетом индивидуальных особенностей пациента.
«Если мы и назначаем такие процедуры, то они всегда зависят от состояния конкретного человека», — подчеркивает он.
Однако школьники применяют ингаляторы исключительно ради удовольствия, и никто не может гарантировать, что они вдыхают эфирные масла в безопасных дозах.
Врач-педиатр Павел Бережанский предупреждает, что такие вещества могут быстро проникать в кровь, нарушать иммунные клетки и даже изменять ДНК, что может привести к раковым заболеваниям.
Павел советует родителям не поддаваться на просьбы детей о покупке аромаингаляторов, поскольку их безопасность не доказана и неизвестно, к чему это может привести в будущем.
Сегодня аромаингаляторы — это не только средство для ароматерапии, но и модный аксессуар. Социальные сети, тренды и яркие дизайны сделали их особенно популярными среди школьников.
Почему дети скупают аромаингаляторы? Ответ прост: их привлекают необычные ароматы, компактный размер устройства и возможность выделиться. К тому же, стоимость недорогая (250–400 рублей). Многие используют их не для облегчения состояния, а ради удовольствия. Такие устройства можно легко скрыть от родителей, поскольку они не имеют сильного запаха.
Продавцы уверяют, что эти устройства помогают устранить заложенность носа, усталость, головную боль и даже поднять настроение. Также они обещают «энергию», что усиливает интерес среди молодежи, несмотря на возможные риски для здоровья.
Изначально аромаингаляторы были разработаны для облегчения носового дыхания при простудных заболеваниях. Их основные компоненты — эфирные масла, такие как ментол, эвкалипт и мята, которые способствуют снятию отечности носовой слизистой.
Однако сейчас на рынке появились аромаингаляторы с новыми ароматами, такими как арбуз, лайм, виноград, персик и даже Red Bull.
Роспотребнадзор выявил нарушения при продаже аромаингаляторов для носа на маркетплейсах, включая отсутствие необходимых документов и подделку результатов лабораторных исследований.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что дети активно скупают аромаингаляторы, называя их «освежителями для мозга». В своем Telegram-канале он отметил, что подростки используют их для удовольствия, а родители и учителя беспокоятся. Гусев подчеркнул, что, несмотря на заявления продавцов о бодрящем эффекте и содержании эфирных масел, аромаингаляторы не являются лекарственными средствами и не имеют сертификатов безопасности.
В свою очередь, маркетплейсы Wildberries и Ozon приостановили продажу таких товаров.
Источники: fedpress.ru, rbc.ru, lenta.ru, regnum.ru, newizv.ru