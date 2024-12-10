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Posted 10 декабря, 12:39

Published 10 декабря, 12:39

Modified 10 декабря, 12:39

Updated 10 декабря, 12:39

Мозаика в гимназии № 5 Белгорода

«Зачем испортили?» Белгородцы переживают за мозаику, которую решили спрятать

10 декабря 2024, 12:39
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Мозаика в гимназии № 5 Белгорода

В мэрии Белгорода объяснили, что сделали с мозаикой в гимназии № 5

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Новости Белгорода
Гимназию решили отремонтировать, а мозаику — законсервировать. Однако для этого пришлось сделать в мозаике небольшие отверстия. Такое обращение с «историей» возмутило белгородцев.

Ранее городские власти пообещали сохранить мозаику, размещённую в гимназии № 5. Однако под новый дизайн она не подходила, поэтому её решили законсервировать, а для этого — закрыли арт-объект гипсокартонными листами.

Но белгородцев возмутило такое отношение к мозаике. В частности, возникли вопросы к тому, почему сделали так много отверстий, которые позволили прикрепить профиль.

«Почему не отменили никчёмную концепцию дизайна, которая не вписалась под очень важный элемент оформления школы — мозаику? Обещание мэр не выполнил, слово не сдержал!» — высказался белгородец.

В городской администрации на это ответили, что мозаика ещё до начала ремонта находилась в плохом состоянии и требовала реставрации. Однако дополнительные отверстия действительно пришлось сделать.

«В ходе работ по консервации мозаичного панно в нём сделаны дополнительные технологические отверстия для монтажа каркаса, которые не оказывают значительного негативного влияния на общее состояние панно, и в будущем, в случае принятия решения о восстановлении мозаики, указанные отверстия будут скрыты в рамках», — объяснили городские власти.
Белгород теряет мозаику? В ремонтируемой гимназии её сохранят, но законсервируют
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Гимназия#Мозаика
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