«Зачем испортили?» Белгородцы переживают за мозаику, которую решили спрятать

Posted 10 декабря, 12:39
Published 10 декабря, 12:39
Modified 10 декабря, 12:39
Updated 10 декабря, 12:39
Ранее городские власти пообещали сохранить мозаику, размещённую в гимназии № 5. Однако под новый дизайн она не подходила, поэтому её решили законсервировать, а для этого — закрыли арт-объект гипсокартонными листами.
Но белгородцев возмутило такое отношение к мозаике. В частности, возникли вопросы к тому, почему сделали так много отверстий, которые позволили прикрепить профиль.
«Почему не отменили никчёмную концепцию дизайна, которая не вписалась под очень важный элемент оформления школы — мозаику? Обещание мэр не выполнил, слово не сдержал!» — высказался белгородец.
В городской администрации на это ответили, что мозаика ещё до начала ремонта находилась в плохом состоянии и требовала реставрации. Однако дополнительные отверстия действительно пришлось сделать.
«В ходе работ по консервации мозаичного панно в нём сделаны дополнительные технологические отверстия для монтажа каркаса, которые не оказывают значительного негативного влияния на общее состояние панно, и в будущем, в случае принятия решения о восстановлении мозаики, указанные отверстия будут скрыты в рамках», — объяснили городские власти.