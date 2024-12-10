В России снимут фильм про кота Беляша, который приходил на могилу бойца СВО

Сюжет СВО

История кота Беляша из Орловской области так впечатлила столичных кинематографов, что они снимут по ней фильм или сериал. Животное несколько дней приходило на могилу погибшего бойца СВО и стало своеобразным посланником от сына в глазах матери погибшего, сообщает издание «Орелtimes».