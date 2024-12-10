В России снимут фильм про кота Беляша, который приходил на могилу бойца СВО

Posted 10 декабря, 14:48
Published 10 декабря, 14:48
Modified 10 декабря, 14:48
Updated 10 декабря, 14:48
Больного кота Беляша обнаружила мать погибшего на СВО орловца Владислава Панасова. Боец всю жизнь очень заботился о животных, поэтому женщина решила, что это сын послал кота ей, чтобы та выходила бедное создание.
Вместе с младшим сыном она забрала кота с кладбища и отдала волонтёрам. Животное поместили в ветклинику и старались вылечить, но организм не справился, Беляш умер.
Одна из крупнейших продюсерских кинокомпаний «Триикс Медиа» провела конкурс на лучшую журналистскую работу об участниках спецоперации. История Беляша вошла в число лучших, поэтому её возьмут за основу сценария для будущей кинокартины.