bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 14:48

Published 10 декабря, 14:48

Modified 10 декабря, 14:48

Updated 10 декабря, 14:48

Кот Беляш

В России снимут фильм про кота Беляша, который приходил на могилу бойца СВО

10 декабря 2024, 14:48
Фото: личный архив семьи Панасовых. Кот Беляш
Сюжет
СВО
История кота Беляша из Орловской области так впечатлила столичных кинематографов, что они снимут по ней фильм или сериал. Животное несколько дней приходило на могилу погибшего бойца СВО и стало своеобразным посланником от сына в глазах матери погибшего, сообщает издание «Орелtimes».

Больного кота Беляша обнаружила мать погибшего на СВО орловца Владислава Панасова. Боец всю жизнь очень заботился о животных, поэтому женщина решила, что это сын послал кота ей, чтобы та выходила бедное создание.

Вместе с младшим сыном она забрала кота с кладбища и отдала волонтёрам. Животное поместили в ветклинику и старались вылечить, но организм не справился, Беляш умер.

Одна из крупнейших продюсерских кинокомпаний «Триикс Медиа» провела конкурс на лучшую журналистскую работу об участниках спецоперации. История Беляша вошла в число лучших, поэтому её возьмут за основу сценария для будущей кинокартины.

Домашний кот спас белгородку от попадания осколка снаряда ей в голову
Узнать подробнее
Читайте также:
«Он спас нам жизнь»: под Белгородом кот каждый раз предупреждает хозяев об обстрелахКот спас многодетную семью из Старого Оскола от смерти в огнеВсё-таки вылез и спрятался? В Белгороде открыли и осмотрели авто, где застрял кот
#Валерия Колесникова#Общество#Фильмы#Орел#Орловская область#Кот#СВО#Беляш
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика