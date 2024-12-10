В преддверии новогоднего ажиотажа в Белгороде подорожало жильё в новостройках

Posted 10 декабря, 11:05
Published 10 декабря, 11:05
Modified 10 декабря, 11:05
Updated 10 декабря, 11:05
В Белгороде стоимость одного квадратного метра достигла 123 437 рублей. За последний месяц цена увеличилась на 0,5%, а за год — на 3,3%.
Средняя стоимость квартиры в новостройке в Белгороде достигает 7 млн 209 тыс. 616 рублей. За ноябрь эта сумма увеличилась на 3,4%, а за год — на 5,5%.
В Курске средняя стоимость квадратного метра также увеличилась — на 1,4% до 110 387 рублей. При этом общая цена за квартиру в ноябре уменьшилась на 1,7% — до 5 млн 612 тыс. 788 рублей.
В Воронеже «квадрат» в новостройке обойдётся в 127 010 рублей. За месяц он подорожал на 2%, за год — на 17%. Квартира в новом доме в столице Черноземья обойдётся в среднем в 6 млн 487 тыс. 189 рублей (+2,5% за месяц и +16,3% за год).
В столице России один «квадрат» и в целом квартира за ноябрь подорожали на 1,7% — до 395 519 рублей и до 22 млн 656 тыс. 802 рублей соответственно.
Средняя по России стоимость поднялась за год на 8,9%.