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Posted 10 декабря, 11:05

Published 10 декабря, 11:05

Modified 10 декабря, 11:05

Updated 10 декабря, 11:05

В Белгороде стало дороже купить жильё в новостройке

В преддверии новогоднего ажиотажа в Белгороде подорожало жильё в новостройках

10 декабря 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney. В Белгороде стало дороже купить жильё в новостройке
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Новости Белгорода
Перед Новым годом в России наблюдается традиционное подорожание квартир в новостройках. Рост цены наблюдался в 60 субъектах из 70 исследованных. Белгород не стал исключением, сообщили специалисты портала «Мир квартир».

В Белгороде стоимость одного квадратного метра достигла 123 437 рублей. За последний месяц цена увеличилась на 0,5%, а за год — на 3,3%.

Средняя стоимость квартиры в новостройке в Белгороде достигает 7 млн 209 тыс. 616 рублей. За ноябрь эта сумма увеличилась на 3,4%, а за год — на 5,5%.

В Курске средняя стоимость квадратного метра также увеличилась — на 1,4% до 110 387 рублей. При этом общая цена за квартиру в ноябре уменьшилась на 1,7% — до 5 млн 612 тыс. 788 рублей.

В Воронеже «квадрат» в новостройке обойдётся в 127 010 рублей. За месяц он подорожал на 2%, за год — на 17%. Квартира в новом доме в столице Черноземья обойдётся в среднем в 6 млн 487 тыс. 189 рублей (+2,5% за месяц и +16,3% за год).

В столице России один «квадрат» и в целом квартира за ноябрь подорожали на 1,7% — до 395 519 рублей и до 22 млн 656 тыс. 802 рублей соответственно.

Средняя по России стоимость поднялась за год на 8,9%.

В Белгороде квартиры в новостройках подешевели, но всё равно дороже, чем у соседей
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Квартира#Новости Белгорода#Подорожание#Белгород#Новостройки
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