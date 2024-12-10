В преддверии новогоднего ажиотажа в Белгороде подорожало жильё в новостройках

В Воронеже «квадрат» в новостройке обойдётся в 127 010 рублей. За месяц он подорожал на 2%, за год — на 17%. Квартира в новом доме в столице Черноземья обойдётся в среднем в 6 млн 487 тыс. 189 рублей (+2,5% за месяц и +16,3% за год).