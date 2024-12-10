В ноябре — шестеро умерших: за восемь месяцев атаки ВСУ унесли жизни 166 белгородцев

Posted 10 декабря, 12:38
Published 10 декабря, 12:38
Modified 10 декабря, 12:40
Updated 10 декабря, 12:40
С марта по ноябрь 2024 года в Белгородской области жертвами атак ВСУ стали 160 мирных жителей из разных муниципалитетов региона. В ноябре при обстрелах и налётах беспилотников, а также после подрыва на боеприпасах погибли шестеро белгородцев. Таким образом, за восемь месяцев 2024 года под огнём со стороны ВСУ умерли 166 мирных жителей Белгородской области. Редакция Бел.Ру ведёт сводку погибших с марта этого года:
3 ноября. В этот день беспилотник ВСУ атаковал Волоконовский район. Под огонь попал хутор Киселёв. При детонации боеприпаса тяжёлые ранения получил мужчина. Он скончался на месте.
9 ноября. Вечером Вячеслав Гладков сообщил о том, что супружеская пара на легковом автомобиле попытались проехать в закрытое село Валуйского муниципального округа. Машина подорвалась прямо на въезде в населённый пункт. При взрыве пострадала женщина, а также погиб мужчина.
Трагедия произошла в Старом Хуторе, куда за день до этого попытались проникнуть ещё двое мужчин. Оба пострадали при взрыве. Въезд в Старый Хутор закрыт с 28 августа текущего года.
10 ноября. Под атаку ВСУ попал многоквартирный дом в Шебекино. Это была уже вторая атака на данный МКД. В первый раз жилое здание ВСУ обстреляли, когда на месте находился губернатор Белгородской области. При этом никто не пострадал.
Однако последующая атака дрона привела к гибели шебекинца. Его тело достали из-под завалов дома. Спасатели и бойцы самообороны не смогли его спасти. Позже приняли решение об отселении жителей многоэтажки. за день Шебекинский округ попал под огонь ВСУ больше 10 раз.
15 ноября. Утром в Борисовском районе погиб мужчина. Как стало известно, это произошло в селе Грузское. Мирный житель вышел на прогулку со своей собакой в лесопосадке и подорвался на взрывном устройстве. Мужчина скончался на месте из-за смертельных ранений.
17 ноября. Трагедия снова произошла в закрытом для въезда населённом пункте. На этот раз в селе Бирюч Валуйского округа. Въезд туда закрыт с 2022 года. При попытке попасть в село на автомобиле белгородец погиб, попав под атаку украинского дрона-камикадзе.
Под удар в этот же день попали Шебекино и Муром. В городе были погибший и пострадавший, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Также сообщалось о разрушениях в МКД, соцобъектах, осколками посечён транспорт.
25 ноября. ВСУ снова атаковали Шебекино. Погиб мужчина. Он скончался до приезда медиков. Ещё один мирный житель пострадал. У него диагностировало осколочное ранение плеча. Кроме того, под обстрел попал и шебекинский Муром. Там обошлось без пострадавших.