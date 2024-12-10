bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 12:38

Published 10 декабря, 12:38

Modified 10 декабря, 12:40

Updated 10 декабря, 12:40

Кладбище

В ноябре — шестеро умерших: за восемь месяцев атаки ВСУ унесли жизни 166 белгородцев

10 декабря 2024, 12:38
Фото: 1MI. Кладбище

С марта атаки ВСУ и их последствия убили 166 мирных жителей Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
Ни один месяц для Белгородской области не проходит без обстрелов ВСУ. Атаки уносят жизни мирного населения приграничного региона. Несмотря на то, что число погибших в последние месяцы сократилось, менее трагическими событиями не становятся. Так, в ноябре 2024 года погибли шестеро белгородцев.

С марта по ноябрь 2024 года в Белгородской области жертвами атак ВСУ стали 160 мирных жителей из разных муниципалитетов региона. В ноябре при обстрелах и налётах беспилотников, а также после подрыва на боеприпасах погибли шестеро белгородцев. Таким образом, за восемь месяцев 2024 года под огнём со стороны ВСУ умерли 166 мирных жителей Белгородской области. Редакция Бел.Ру ведёт сводку погибших с марта этого года:

  • при массированных обстрелах в марте погибли 28 человек
  • в апреле — четверо
  • в мае — 47
  • в июне — 15
  • в июле — 20
  • в августе — 20
  • в сентябре — 15
  • в октябре — 11
За месяц — 11 человек: с марта по октябрь жертвами обстрелов стали 160 белгородцев
Узнать подробнее

3 ноября. В этот день беспилотник ВСУ атаковал Волоконовский район. Под огонь попал хутор Киселёв. При детонации боеприпаса тяжёлые ранения получил мужчина. Он скончался на месте.

9 ноября. Вечером Вячеслав Гладков сообщил о том, что супружеская пара на легковом автомобиле попытались проехать в закрытое село Валуйского муниципального округа. Машина подорвалась прямо на въезде в населённый пункт. При взрыве пострадала женщина, а также погиб мужчина.

Трагедия произошла в Старом Хуторе, куда за день до этого попытались проникнуть ещё двое мужчин. Оба пострадали при взрыве. Въезд в Старый Хутор закрыт с 28 августа текущего года.

10 ноября. Под атаку ВСУ попал многоквартирный дом в Шебекино. Это была уже вторая атака на данный МКД. В первый раз жилое здание ВСУ обстреляли, когда на месте находился губернатор Белгородской области. При этом никто не пострадал.

Однако последующая атака дрона привела к гибели шебекинца. Его тело достали из-под завалов дома. Спасатели и бойцы самообороны не смогли его спасти. Позже приняли решение об отселении жителей многоэтажки. за день Шебекинский округ попал под огонь ВСУ больше 10 раз.

15 ноября. Утром в Борисовском районе погиб мужчина. Как стало известно, это произошло в селе Грузское. Мирный житель вышел на прогулку со своей собакой в лесопосадке и подорвался на взрывном устройстве. Мужчина скончался на месте из-за смертельных ранений.

17 ноября. Трагедия снова произошла в закрытом для въезда населённом пункте. На этот раз в селе Бирюч Валуйского округа. Въезд туда закрыт с 2022 года. При попытке попасть в село на автомобиле белгородец погиб, попав под атаку украинского дрона-камикадзе.

Под удар в этот же день попали Шебекино и Муром. В городе были погибший и пострадавший, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Также сообщалось о разрушениях в МКД, соцобъектах, осколками посечён транспорт.

25 ноября. ВСУ снова атаковали Шебекино. Погиб мужчина. Он скончался до приезда медиков. Ещё один мирный житель пострадал. У него диагностировало осколочное ранение плеча. Кроме того, под обстрел попал и шебекинский Муром. Там обошлось без пострадавших.

За полгода убиты 134 белгородца, за месяц — 20: сводка жертв обстрелов за август
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчик, жители дома, сотрудники «Агро-Белогорья»: погибшие в мае от обстрелов ВСУСтрашные итоги марта: во время обстрелов ВСУ за месяц погибли 28 белгородцев94 жертвы за 4 месяца: 15 человек погибли при обстрелах Белгородской области в июне
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Жертвы#Белгород#Обстрел#ВСУ#Дрон#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика