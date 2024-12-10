В ноябре — шестеро умерших: за восемь месяцев атаки ВСУ унесли жизни 166 белгородцев

С марта по ноябрь 2024 года в Белгородской области жертвами атак ВСУ стали 160 мирных жителей из разных муниципалитетов региона. В ноябре при обстрелах и налётах беспилотников, а также после подрыва на боеприпасах погибли шестеро белгородцев. Таким образом, за восемь месяцев 2024 года под огнём со стороны ВСУ умерли 166 мирных жителей Белгородской области. Редакция Бел.Ру ведёт сводку погибших с марта этого года: