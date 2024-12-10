В Белгороде кладут асфальт во время дождя. А так можно?

Белгородцы заметили, как на Крейде укладывают асфальт в дождь

Сюжет Фотофакт

Состояние дорог часто вызывает вопросы у горожан. Возможно, найдена одна из причин, почему полотно на некоторых участках изнашивается быстрее, чем на других. В Белгороде заметили, как асфальт укладывают в дождь. Можно ли так делать и какие рекомендации давал Росавтодор?