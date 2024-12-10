В Белгороде кладут асфальт во время дождя. А так можно?

Posted 10 декабря, 09:02
Published 10 декабря, 09:02
Modified 10 декабря, 09:02
Updated 10 декабря, 09:02
Жители микрорайона Крейда в Белгороде заметили, как дорожные рабочие укладывают асфальт. И всё бы ничего, но на улице в этот момент шёл дождь.
«А потом удивляемся, почему его [асфальт] по весне смывает просто», ‐ написали белгородцы.
Замечание справедливое, но требует уточнения. Класть асфальт в дождь действительно запрещено, но если осадки обильные, сообщал Росавтодор. Обильными они считаются, если выпадает более пяти миллиметров.
В момент укладки должна поддерживаться определённая температура смеси, а воду на основании необходимо убирать щётками. Если дождь прекратился, его дополнительно просушивают воздушным продувом.