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Posted 10 декабря, 09:02

Published 10 декабря, 09:02

Modified 10 декабря, 09:02

Updated 10 декабря, 09:02

Укладка асфальта на Крейде в Белгороде

В Белгороде кладут асфальт во время дождя. А так можно?

10 декабря 2024, 09:02
Фото: Telegram-канал «Авто Белгород». Укладка асфальта на Крейде в Белгороде

Белгородцы заметили, как на Крейде укладывают асфальт в дождь

Сюжет
Фотофакт
Состояние дорог часто вызывает вопросы у горожан. Возможно, найдена одна из причин, почему полотно на некоторых участках изнашивается быстрее, чем на других. В Белгороде заметили, как асфальт укладывают в дождь. Можно ли так делать и какие рекомендации давал Росавтодор?

Жители микрорайона Крейда в Белгороде заметили, как дорожные рабочие укладывают асфальт. И всё бы ничего, но на улице в этот момент шёл дождь.

«А потом удивляемся, почему его [асфальт] по весне смывает просто», ‐ написали белгородцы.

Замечание справедливое, но требует уточнения. Класть асфальт в дождь действительно запрещено, но если осадки обильные, сообщал Росавтодор. Обильными они считаются, если выпадает более пяти миллиметров.

В момент укладки должна поддерживаться определённая температура смеси, а воду на основании необходимо убирать щётками. Если дождь прекратился, его дополнительно просушивают воздушным продувом.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Фотофакт#Асфальт#Дождь#Крейда#Дороги#Новости Белгорода#Белгород
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