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Posted 10 декабря, 16:13

Published 10 декабря, 16:13

Modified 10 декабря, 16:13

Updated 10 декабря, 16:13

Ремонт дороги

В Белгороде исправили «косяки» при ремонте проблемной дороги

10 декабря 2024, 16:13
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Ремонт дороги

В Белгороде завершили основной объём работ по ремонту улицы Беловской

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Новости Белгорода
Проблемную дорогу на улице Беловская в Белгороде закончили. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов. К промежуточным результатам возникло много вопросов у местных жителей. Власти их исправили, но появились другие претензии. Как дорога выглядит теперь?

Строители уже выполнили основную часть работ, сообщил градоначальник. Протяжённость отремонтированного участка составляет 1,5 километра. В ходе работ были обновлены тротуары, установлены новые остановочные павильоны, дорожные знаки, а также организована велосипедная дорожка.

Работы проводились с учётом современных стандартов и потребностей всех участников дорожного движения, а также особенностей жилых зон, отметил мэр.

В настоящее время подрядчик продолжает локальные работы на одном из участков. Гарантия на ремонт — пять лет.

Напомним, что осенью белгородцы пожаловались, что дорогу здесь сузили, сделав вместо четырёх полос две. Это, по мнению жителей, могло создать сложную ситуацию на дороге. Претензии услышали, дорогу расширили. Но оставили целый асфальтовый остров.

Ремонт дороги на улице Беловской в БелгородеРемонт дороги на улице Беловской в Белгороде
Ремонт дороги на улице Беловской в Белгороде Ремонт дороги на улице Беловской в Белгороде
Ремонт дороги на улице Беловской в Белгороде. Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
«Это нормально?» Белгородцев удивило «искусство дорожного строительства» (фото)
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#Валерия Колесникова#Город#Дорога#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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