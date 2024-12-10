В Белгороде исправили «косяки» при ремонте проблемной дороги

В Белгороде завершили основной объём работ по ремонту улицы Беловской

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Проблемную дорогу на улице Беловская в Белгороде закончили. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов. К промежуточным результатам возникло много вопросов у местных жителей. Власти их исправили, но появились другие претензии. Как дорога выглядит теперь?