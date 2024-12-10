В Белгороде исправили «косяки» при ремонте проблемной дороги

Posted 10 декабря, 16:13
Published 10 декабря, 16:13
Modified 10 декабря, 16:13
Updated 10 декабря, 16:13
Строители уже выполнили основную часть работ, сообщил градоначальник. Протяжённость отремонтированного участка составляет 1,5 километра. В ходе работ были обновлены тротуары, установлены новые остановочные павильоны, дорожные знаки, а также организована велосипедная дорожка.
Работы проводились с учётом современных стандартов и потребностей всех участников дорожного движения, а также особенностей жилых зон, отметил мэр.
В настоящее время подрядчик продолжает локальные работы на одном из участков. Гарантия на ремонт — пять лет.
Напомним, что осенью белгородцы пожаловались, что дорогу здесь сузили, сделав вместо четырёх полос две. Это, по мнению жителей, могло создать сложную ситуацию на дороге. Претензии услышали, дорогу расширили. Но оставили целый асфальтовый остров.