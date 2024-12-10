Уехавший из опасного села под Белгородом ветеран умер, не дождавшись выплат

Константин Иванович надеялся получить обещанную губернатором компенсацию для вынужденно переселившихся, но помешала бюрократическая формальность. По документам белгородцы, которые претендуют на выплаты, должны арендовать жильё. Константин Иванович под этот критерий не подходил, снять жильё для него было невозможно, а значит и получить средства.