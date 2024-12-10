Уехавший из опасного села под Белгородом ветеран умер, не дождавшись выплат

Posted 10 декабря, 09:22
Published 10 декабря, 09:22
Modified 10 декабря, 09:22
Updated 10 декабря, 09:22
Историю пенсионера рассказала его внучка. Константин Иванович был вынужден покинуть свой дом в селе Ясные Зори Белгородского района из-за постоянных обстрелов. Он был готов остаться в ПВР для инвалидов, но там ему не могли обеспечить необходимый уход в связи с маломобильностью пациента.
Пожилого мужчину временно определили в Белгородскую районную больницу в Стрелецком, в платной палате. В сутки за неё приходилось отдавать почти 2700 рублей.
Константин Иванович надеялся получить обещанную губернатором компенсацию для вынужденно переселившихся, но помешала бюрократическая формальность. По документам белгородцы, которые претендуют на выплаты, должны арендовать жильё. Константин Иванович под этот критерий не подходил, снять жильё для него было невозможно, а значит и получить средства.
Он обращался за помощью к уполномоченной по правам человека в Белгородской области Жанне Киреевой, омбудсмену Татьяне Москальковой и президенту России, но помощи не дождался.
«Я ветеран ВОВ, внезапно оставшийся в августе в таком положении: я не по своей воле покинул родной дом, а по обоснованным причинам невозможности там находиться совсем одному в тех условиях, но я прожил там свою жизнь, растил и хоронил своих детей, жену. И я надеюсь туда вернуться, но временной заменой мне этого дома в августе стала именно та палата в ЦРБ, а не квартира», — писал мужчина в обращениях.
В итоге из больницы его забрала внучка, нашла другое место содержания, где оплата в день составляла уже 3300 рублей — почти 100 тысяч рублей в месяц. Семья оказалась в крайне затруднительном положении.
14 ноября Константина Ивановича не стало. Его внучка попросила журналистов опубликовать данную историю, чтобы она, возможно, помогла другим пожилым людям, которые оказались в схожей ситуации.
«Нужно изменение в законе о предоставлении компенсации, которое бы учитывало ситуации других одиноких маломобильных людей, в том числе ветеранов ВОВ, которых уже и так осталось мало», — поделилась она.