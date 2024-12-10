Штрафы за нарушение ПДД хотят серьёзно увеличить с 1 января

Posted 10 декабря, 14:10
Published 10 декабря, 14:10
Modified 10 декабря, 14:10
Updated 10 декабря, 14:10
Если поправки примут, то за выезд на встречную полосу (ст. 12.15 КоАП) вместо 5 тысяч рублей будут требовать 7,5 тысячи рублей, а за нарушение правил применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП) будут брать не 1 тысячу, а 1,5 тысячи рублей.
Дороже обойдётся также пьяное вождение и передача прав на управление транспортом (ст. 12.8 КоАП): не 30 тысяч, а все 45 тысяч. То же самое ждёт нарушителей за отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26 КоАП).
За превышение скорости (ст. 12.9 КоАП) и игнорирование дорожных знаков или разметки (ст. 12.15 КоАП) инспекторы будут требовать не 500-5000 рублей, а 750-7500 рублей.
Причинение лёгкого (ст. 12.24 КоАП) и среднего (ст. 12.24 КоАП) вреда здоровью «будут стоить» не 2500-5000 и 10-25 тысяч рублей, а 3700-7500 и 15-37,5 тысячи рублей соответственно.
В настоящее время водитель имеет возможность оплатить половину суммы штрафа в течение 20 дней после получения постановления. Например, если он превысил скорость на 20–40 км/ч, то штраф составит 250 рублей. Однако после вступления в силу изменений скидка будет составлять только 25%, сообщил «Коммерсантъ». «Оперативный» платёж таким образом увеличится в 2,25 раза.