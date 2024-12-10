Штрафы за нарушение ПДД хотят серьёзно увеличить с 1 января

В настоящее время водитель имеет возможность оплатить половину суммы штрафа в течение 20 дней после получения постановления. Например, если он превысил скорость на 20–40 км/ч, то штраф составит 250 рублей. Однако после вступления в силу изменений скидка будет составлять только 25%, сообщил «Коммерсантъ». «Оперативный» платёж таким образом увеличится в 2,25 раза.