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Posted 10 декабря, 17:06

Published 10 декабря, 17:06

Modified 10 декабря, 17:06

Updated 10 декабря, 17:06

В Белгороде всё-таки запустят речной трамвай?

Причалы для речного трамвая появятся в Белгороде в 2025 году

10 декабря 2024, 17:06
Фото: 1MI. В Белгороде всё-таки запустят речной трамвай?
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Новости Белгорода
Планы по развитию водного транспорта в Белгороде начинают обретать контуры. Первые два причала для речного трамвая могут сделать уже в следующем году. Что ещё есть в планах, узнали журналисты «Открытого Белгорода».

Появятся причалы на территории «Берега-спорт» и пляже «Пескарьер», рассказали изданию в мэрии. На маломерных судах будут проводить экскурсии от места слияния Северского Донца и Везёлки до «Пикник-парка». Одну из остановок планируют сделать в Сосновке.

Идею создания судоходного транспорта в областном центре подняли в прошлом году. Но разрабатывать концепцию начали только летом 2024-го.

Потенциальный маршрут должен был занимать 10 километров в одну сторону, то есть примерно 45 минут. Его пока не утвердили, как и необходимые для реализации проекта сумму и срок. Единственным инвестором проекта является ГК «Агро-Белогорье».

Прогулки на воде сделают платными, стоимость для разных категорий граждан и возрастных групп будет отличаться.

Речной трамвай в Белгороде: какой будет маршрут и где установят причалы?
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#Валерия Колесникова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Экскурсии#Водный транспорт#Речной трамвай
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