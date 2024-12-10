Причалы для речного трамвая появятся в Белгороде в 2025 году

Posted 10 декабря, 17:06
Published 10 декабря, 17:06
Modified 10 декабря, 17:06
Updated 10 декабря, 17:06
Появятся причалы на территории «Берега-спорт» и пляже «Пескарьер», рассказали изданию в мэрии. На маломерных судах будут проводить экскурсии от места слияния Северского Донца и Везёлки до «Пикник-парка». Одну из остановок планируют сделать в Сосновке.
Идею создания судоходного транспорта в областном центре подняли в прошлом году. Но разрабатывать концепцию начали только летом 2024-го.
Потенциальный маршрут должен был занимать 10 километров в одну сторону, то есть примерно 45 минут. Его пока не утвердили, как и необходимые для реализации проекта сумму и срок. Единственным инвестором проекта является ГК «Агро-Белогорье».
Прогулки на воде сделают платными, стоимость для разных категорий граждан и возрастных групп будет отличаться.