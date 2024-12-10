Появились подробности несчастного случая на заводе «Эфко» в Белгородской области

В Алексеевском округе в производственном цеху на заводе «Эфко» в начале декабря случилось возгорание ёмкости для хранения масла. На месте сотрудники МЧС обнаружили тело 18-летнего сотрудника производства, который работал на заводе слесарем-ремонтником. Ещё одного рабочего, 51-летнего мужчину, пришлось госпитализировать.