Появились подробности несчастного случая на заводе «Эфко» в Белгородской области

Posted 10 декабря, 08:36
Published 10 декабря, 08:36
Modified 10 декабря, 08:36
Updated 10 декабря, 08:36
В Алексеевском округе в производственном цеху на заводе «Эфко» в начале декабря случилось возгорание ёмкости для хранения масла. На месте сотрудники МЧС обнаружили тело 18-летнего сотрудника производства, который работал на заводе слесарем-ремонтником. Ещё одного рабочего, 51-летнего мужчину, пришлось госпитализировать.
Ранее стало известно, что проверкой случившегося занялся Следком, теперь к ним подключились и сотрудники региональной прокуратуры. Они пообещали дать оценку соблюдению трудового законодательства. Ранее эта информация появилась у редакции Бел.Ру.
В «Эфко» произошедшее отказывались комментировать.