bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 08:36

Published 10 декабря, 08:36

Modified 10 декабря, 08:36

Updated 10 декабря, 08:36

На заводе один рабочий погиб, второй пострадал

Появились подробности несчастного случая на заводе «Эфко» в Белгородской области

10 декабря 2024, 08:36
Фото: 1MI. На заводе один рабочий погиб, второй пострадал

Прокуратура изучит обстоятельства гибели 18-летнего белгородца на заводе «Эфко»

Прокуратура подтвердила информацию, появившуюся ранее у редакции Бел.Ру. Сотрудники ведомства уже начали проверку случившегося и вскоре дадут оценку.

В Алексеевском округе в производственном цеху на заводе «Эфко» в начале декабря случилось возгорание ёмкости для хранения масла. На месте сотрудники МЧС обнаружили тело 18-летнего сотрудника производства, который работал на заводе слесарем-ремонтником. Ещё одного рабочего, 51-летнего мужчину, пришлось госпитализировать.

Ранее стало известно, что проверкой случившегося занялся Следком, теперь к ним подключились и сотрудники региональной прокуратуры. Они пообещали дать оценку соблюдению трудового законодательства. Ранее эта информация появилась у редакции Бел.Ру.

В «Эфко» произошедшее отказывались комментировать.

Следком проверит белгородский завод «Эфко» после гибели в пожаре 18-летнего работника
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ били по заводам «Эфко», а Гладков оценил вероятность повторения курского сценарияВ «Эфко» уточнили информацию о последствиях атак ВСУ на заводы«ЭФКО» попало в поле зрения прокуратуры из-за принятого на работу экс-чиновника
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Алексеевка#Эфко#Несчастный случай#Белгород#Погиб человек
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика