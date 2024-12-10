Полицейские нашли дравшихся на парковке ТЦ в Белгороде участников «бойцовского клуба»

Posted 10 декабря, 09:43
Published 10 декабря, 09:43
Modified 10 декабря, 09:44
Updated 10 декабря, 09:44
Драка, по данным регионального УМВД, происходила на видео между парнями 15 и 16 лет. Утверждается, что никакого «бойцовского клуба», который якобы организовал мужчина в синем спортивном костюме, не было. Вопрос юноши решали сердечный — не смогли поделить девушку.
Подросткам нравилась одна дама, но определить, кому же она достанется, решили не самым гуманным способом. После боя участники пожали друг другу руки и разошлись, претензий никаких не имеют, поэтому и проводить проверку не считают нужным.
Полицейские провели с ними профилактическую беседу, а на родителей составили протоколы за ненадлежащее воспитание (ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ — предупреждение или штраф до 500 рублей).
В МВД установили личности ещё четверых молодых людей. Они были свидетелями, но выражались на видео матом. Одному из них, которому уже исполнилось 18 лет, дали «администиативку» за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ — штраф до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток).