Полицейские нашли дравшихся на парковке ТЦ в Белгороде участников «бойцовского клуба»

В МВД установили личности ещё четверых молодых людей. Они были свидетелями, но выражались на видео матом. Одному из них, которому уже исполнилось 18 лет, дали «администиативку» за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ — штраф до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток).