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Posted 10 декабря, 10:09

Published 10 декабря, 10:09

Modified 10 декабря, 10:09

Updated 10 декабря, 10:09

У белгородцев останется возможность добираться в Воронеж на поезде

Поезд Белгород — Воронеж отменили? Объяснил министр транспорта

10 декабря 2024, 10:09
Фото: 1MI. У белгородцев останется возможность добираться в Воронеж на поезде

Поезд между Белгородом и Воронежем будет курсировать и после 14 декабря

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Новости Белгорода
Белгородцы поинтересовались, планируют ли продлить работу рейсового межрегионального поезда, который курсирует между Белгородом и Воронежем после 14 декабря. Ответил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

Белгородцы «потеряли» в расписании поезд, следующий до Воронежа. У пассажиров появились опасения, что рейсы отменили.

Министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко заверил, что пригородные поезда продолжат курсировать по маршруту Белгород — Старый Оскол — Воронеж и после 14 декабря.

Пропали с сайта «РЖД» данные о будущих отправлениях по техническим причинам: необходимо было ввести новый график движения пассажирских поездов на всей сети железных дорог страны.

Сделать его ежедневным не смогут, так как не хватает единиц подвижного состава. Если они поступят на Юго-Восточный полигон, то эту возможность рассмотрят.

Этот поезд пользуется у жителей большим спросом. В марте по просьбе пассажиров в нём уже увеличили количество вагонов.

Белгородцев увезут в столицу ещё несколько поездов
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#Валерия Колесникова#Общество#Воронеж#Новости Белгорода#Поезда#Пригородные поезда#Сергей евтушенко#Белгород
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