Поезд Белгород — Воронеж отменили? Объяснил министр транспорта

Posted 10 декабря, 10:09
Published 10 декабря, 10:09
Modified 10 декабря, 10:09
Updated 10 декабря, 10:09
Белгородцы «потеряли» в расписании поезд, следующий до Воронежа. У пассажиров появились опасения, что рейсы отменили.
Министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко заверил, что пригородные поезда продолжат курсировать по маршруту Белгород — Старый Оскол — Воронеж и после 14 декабря.
Пропали с сайта «РЖД» данные о будущих отправлениях по техническим причинам: необходимо было ввести новый график движения пассажирских поездов на всей сети железных дорог страны.
Сделать его ежедневным не смогут, так как не хватает единиц подвижного состава. Если они поступят на Юго-Восточный полигон, то эту возможность рассмотрят.
Этот поезд пользуется у жителей большим спросом. В марте по просьбе пассажиров в нём уже увеличили количество вагонов.