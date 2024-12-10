Наконец-то вместе: «Агро-Белогорье» «переехало» в один офисный центр с «Русагро»

Корпоративный спор между владельцами «Агро-Белогорья» возник во второй половине 2023 года. Владимир Зотов попытался выйти из планируемой сделки по объединению бизнеса, но попал под несколько арбитражных исков, в том числе на 2 млрд рублей. В итоге после года разбирательств доли Зотова и Ковалёвой в агрохолдинге перешли к «Русагро». Вот как Зотов прокомментировал ситуацию.