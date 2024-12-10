Наконец-то вместе: «Агро-Белогорье» «переехало» в один офисный центр с «Русагро»

Posted 10 декабря, 07:57
Published 10 декабря, 07:57
Modified 10 декабря, 07:59
Updated 10 декабря, 07:59
По данным ЕГРЮЛ белгородский агрохолдинг, из состава учредителей которого в ноябре вышли Владимир Зотов и Лариса Ковалёва, в декабре сменил юридический адрес и «переехал» в бизнес-центр «Энергомаш». Ранее головная компания была зарегистрирована по одному адресу с рестораном IVA на улице Харьковская, 8. Рестораном тоже владел Владимир Зотов, но осенью передал свои доли Макарову.
В «Энергомаше» зарегистрировано и основное юрлицо группы компаний «Русагро» — туда новые полные владельцы АБ «переехали» в начале лета 2024 года.
Корпоративный спор между владельцами «Агро-Белогорья» возник во второй половине 2023 года. Владимир Зотов попытался выйти из планируемой сделки по объединению бизнеса, но попал под несколько арбитражных исков, в том числе на 2 млрд рублей. В итоге после года разбирательств доли Зотова и Ковалёвой в агрохолдинге перешли к «Русагро». Вот как Зотов прокомментировал ситуацию.
В то же время Владимир Зотов зарегистрировал новую компанию в Москве рядом со стадионом «Спартак» с ОКВЭД — гостиничный и ресторанный бизнес.
Не обходится и без проблем на производстве «Агро-Белогорья». Так, продукция торговой марки «Дальние Дали» исчезла с прилавков магазинов из-за пожара на линии упаковки. О конкретных сроках восстановления на запрос Бел.Ру в компании не ответили.
Мы делали подробный текст о разбирательствах между владельцами «Агро-Белогорья».