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Posted 10 декабря, 07:57

Published 10 декабря, 07:57

Modified 10 декабря, 07:59

Updated 10 декабря, 07:59

«Агро-Белогорье» сменило юридический адрес после поглащения от «Русагро»

Наконец-то вместе: «Агро-Белогорье» «переехало» в один офисный центр с «Русагро»

10 декабря 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney.

«Агро-Белогорье» сменило юридический адрес после поглащения от «Русагро»

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Новости Белгорода
Группа компаний «Агро-Белогорья» сменило юридический адрес и теперь зарегистрировано на одном этаже офисного здания вместе со своим единственным владельцем.

По данным ЕГРЮЛ белгородский агрохолдинг, из состава учредителей которого в ноябре вышли Владимир Зотов и Лариса Ковалёва, в декабре сменил юридический адрес и «переехал» в бизнес-центр «Энергомаш». Ранее головная компания была зарегистрирована по одному адресу с рестораном IVA на улице Харьковская, 8. Рестораном тоже владел Владимир Зотов, но осенью передал свои доли Макарову.

В «Энергомаше» зарегистрировано и основное юрлицо группы компаний «Русагро» — туда новые полные владельцы АБ «переехали» в начале лета 2024 года.

Корпоративный спор между владельцами «Агро-Белогорья» возник во второй половине 2023 года. Владимир Зотов попытался выйти из планируемой сделки по объединению бизнеса, но попал под несколько арбитражных исков, в том числе на 2 млрд рублей. В итоге после года разбирательств доли Зотова и Ковалёвой в агрохолдинге перешли к «Русагро». Вот как Зотов прокомментировал ситуацию.

В то же время Владимир Зотов зарегистрировал новую компанию в Москве рядом со стадионом «Спартак» с ОКВЭД — гостиничный и ресторанный бизнес.

Не обходится и без проблем на производстве «Агро-Белогорья». Так, продукция торговой марки «Дальние Дали» исчезла с прилавков магазинов из-за пожара на линии упаковки. О конкретных сроках восстановления на запрос Бел.Ру в компании не ответили.

Мы делали подробный текст о разбирательствах между владельцами «Агро-Белогорья».

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#Евгений Грицков#Экономика#Агро-Белогорье#Новости Белгорода#Русагро#Белгород#Юридический адрес
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