На выплаты врачам за выявление онкозаболеваний по ОМС выделено более 120 млн рублей

ТАСС пишет, что подобные доплаты медицинские работники получают за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии. Например, выплату может получить медработник, который направил пациента на консультацию к специалисту и на диагностику после диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.