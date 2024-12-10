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Posted 10 декабря, 14:18

Published 10 декабря, 14:18

Modified 10 декабря, 14:18

Updated 10 декабря, 14:18

На выплаты врачам за выявление онкозаболеваний по ОМС выделено более 120 млн рублей

На выплаты врачам за выявление онкозаболеваний по ОМС выделено более 120 млн рублей

10 декабря 2024, 14:18
Фото: 1MI.
В пресс-службе Правительства России сообщили, что в грядущем году медики продолжат получать специальные выплаты за выявление онкологических заболеваний. Соответствующее распоряжение уже подписано.

ТАСС пишет, что подобные доплаты медицинские работники получают за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии. Например, выплату может получить медработник, который направил пациента на консультацию к специалисту и на диагностику после диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.

За каждый диагноз, который будет подтвержден после такого направления, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) предоставит медицинской организации дополнительное финансирование, а организация уже выплатит деньги медработнику.

Согласно распоряжению, на эти цели между территориальными фондами ОМС было распределено более 121 миллиона рублей.

Ранее председатель ФОМС Илья Баланин на рассмотрении бюджета на будущий год в Совете Федерации сообщил, что в следующем году планируется направить на медицинскую помощь пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, около 390 миллиардов рублей. Таким образом, динамика финансирования онкологической помощи к предыдущему году должна составить 12%, или 40 миллиардов рублей.

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