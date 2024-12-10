На северном въезде в Белгород заработал светофор. Будет ли толк?

На месте бывшего кольца «Промпарк Северный» под Белгородом установили светофор

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Светофор появился на въезде в посёлок Северный, где недавно заменили кольцевую развязку. В Госавтоинспекции отметили, что заторы на этой дороге были и до ремонта, поэтому спустя время работу светофора проанализируют и при необходимости отрегулируют.