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Posted 10 декабря, 12:53

Published 10 декабря, 12:53

Modified 10 декабря, 12:53

Updated 10 декабря, 12:53

Светофор вместо кольца будет направлять водителей в районе Северного

На северном въезде в Белгород заработал светофор. Будет ли толк?

10 декабря 2024, 12:53
Фото: минтранс Белгородской области. Светофор вместо кольца будет направлять водителей в районе Северного

На месте бывшего кольца «Промпарк Северный» под Белгородом установили светофор

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Новости Белгорода
Светофор появился на въезде в посёлок Северный, где недавно заменили кольцевую развязку. В Госавтоинспекции отметили, что заторы на этой дороге были и до ремонта, поэтому спустя время работу светофора проанализируют и при необходимости отрегулируют.

В посёлке Северный Белгородского района на пересечении двух магистралей заработал светофор. Объект установили на пересечении подъезда к Северному со стороны Белгорода и части автодороги Спутник — Чичерина — Ротонда.

После ремонта, во время которого убрали кольцо, для автобусов выделили отдельную полосу, а для пешеходов оборудовали регулярный переход, который связывает промышленную часть с жилой застройкой.

Спустя время специалисты оценят работу светофора и внесут предложения по корректировке его режимов.

В региональном минтрансе добавили, что настройка светофора займёт несколько дней. Также уточняется, что светофор будет работать в адаптивном режиме: длительность зелёного сигнала будет зависеть от интенсивности движения.

Ранее министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко отмечал, что установка светофора на северном въезде в Белгород будет гораздо лучше для трафика, чем кольцевая развязка. Однако белгородцы после ремонтных работ начали жаловаться на сильные проблемы с пробками.

«В Северном всё стабильно!» Проблема с пробками на въезде в Белгород пока остаётся
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Светофор#Белгород#Посёлок Северный
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