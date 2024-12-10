На северном въезде в Белгород заработал светофор. Будет ли толк?

Posted 10 декабря, 12:53
Published 10 декабря, 12:53
Modified 10 декабря, 12:53
Updated 10 декабря, 12:53
В посёлке Северный Белгородского района на пересечении двух магистралей заработал светофор. Объект установили на пересечении подъезда к Северному со стороны Белгорода и части автодороги Спутник — Чичерина — Ротонда.
После ремонта, во время которого убрали кольцо, для автобусов выделили отдельную полосу, а для пешеходов оборудовали регулярный переход, который связывает промышленную часть с жилой застройкой.
Спустя время специалисты оценят работу светофора и внесут предложения по корректировке его режимов.
В региональном минтрансе добавили, что настройка светофора займёт несколько дней. Также уточняется, что светофор будет работать в адаптивном режиме: длительность зелёного сигнала будет зависеть от интенсивности движения.
Ранее министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко отмечал, что установка светофора на северном въезде в Белгород будет гораздо лучше для трафика, чем кольцевая развязка. Однако белгородцы после ремонтных работ начали жаловаться на сильные проблемы с пробками.