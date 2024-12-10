Лапкеры: кто они такие и чем отличаются от квадроберов

Главный атрибут лапкеров — игрушки «таба лапки». Это необычные антистресс-игрушки, которые можно мять, гладить и даже коллекционировать. Они яркие, мягкие на ощупь и разнообразны по форме, могут быть пушистыми (с ворсинками шерсти). Название «таба» пошло от оригинального производителя Tabasquishy. Лапкеры не просто играют с этими игрушками, но и снимают о них контент.