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Posted 10 декабря, 09:55

Published 10 декабря, 09:55

Modified 10 декабря, 09:56

Updated 10 декабря, 09:56

Лапкеры: кто они такие и чем отличаются от квадроберов

Лапкеры: кто они такие и чем отличаются от квадроберов

10 декабря 2024, 09:55
Фото: hi-tech.mail.ru.
Сюжет
Школьники
Современная молодежь постоянно удивляет новыми увлечениями и субкультурами. Одним из таких явлений стали лапкеры — увлеченные поклонники специфических антистресс-игрушек и особого стиля общения. Кто такие лапкеры и чем они отличаются от квадроберов?

Что такое лапкеры и как появилось это движение?

История появления лапкеров

Молодежный сленг пополняется новыми словами с невероятной скоростью. Одним из свежих терминов стал «лапкеры», который стремительно завоевывает популярность. Лапкеры — это подростки и молодые люди, увлеченные антистресс-игрушками в форме лап животных, и активно делящиеся этим хобби в социальных сетях, таких как TikTok.

Игрушки, известные как «сквиши», изготовлены из мягких материалов, которые легко сжимаются и возвращаются в исходное состояние. Они стали популярны благодаря сочетанию визуальной привлекательности, тактильного удовольствия и вирусных видеороликов, где блогеры демонстрируют распаковку, коллекции или необычные способы взаимодействия с такими «лапками».

Фото: dollstopia / YouTubе

Важную роль в распространении тренда сыграли его доступность (цены стартуют от 90 рублей) и простота использования. Однако стоит учитывать и возможные недостатки: некоторые игрушки, произведенные из некачественных материалов, могут быть вредными для здоровья. Кроме того, их липкая текстура иногда портит мебель или поверхности, на которых они лежат.

Фото: Скриншот с ozon.ru

Особенности увлечения

Главный атрибут лапкеров — игрушки «таба лапки». Это необычные антистресс-игрушки, которые можно мять, гладить и даже коллекционировать. Они яркие, мягкие на ощупь и разнообразны по форме, могут быть пушистыми (с ворсинками шерсти). Название «таба» пошло от оригинального производителя Tabasquishy. Лапкеры не просто играют с этими игрушками, но и снимают о них контент.

Фото: @bubnov_denis / YouTube

Почему лапкеры стали популярными среди подростков?

Лапкеры завоевали популярность среди подростков благодаря сочетанию оригинальности игрушек, их антистрессового эффекта и массовой активности в соцсетях.

Главную роль в распространении тренда сыграл TikTok. Подростки начали выкладывать видео, где бросают лапки на потолок, стены или книги, соревнуясь, чья игрушка прилипнет выше или дольше продержится. Такие челленджи не только развлекали, но и сплачивали участников, превращая простую игру в способ общения.

Видео: vk.com.

Лапкеры в культуре и социальных сетях

Популярные тренды и челленджи

Видеоролики с таба-лапками стали популярными благодаря разнообразным трендам. Одним из главных развлечений стало подбрасывание лапок к потолку, где участники соревнуются, чья игрушка прилипнет выше или удержится дольше. Также вирусными стали видео, где авторы пытаются снять лапки с потолка с помощью забавных способов — от палок до пылесосов.

Мемный звук «Мои нет в Лапкерах» вдохновил на создание пародий, высмеивающих ошибки, такие как сильные броски или жестокое обращение с игрушкой. Некоторые возвращаются к истокам, снимая лапы своих животных и сравнивая их с липкими сквишами.

Популярность приобрели видео, где лапки подвергаются испытаниям: их жарят, растягивают, бросают с высоты или тыкают иголками. Другие участники изобретают новые челленджи, например, пробуют лепить лапки на разные поверхности, чтобы проверить, где они держатся лучше.

Лапки на потолках в школахЛапки на потолках в школах
Лапки на потолках в школах. Фото: cybersport.metaratings.ru

Как лапкеры делятся своим увлечением онлайн?

Лапкеры используют платформы вроде TikTok, Musical.ly, Likee и ВКонтакте, чтобы выкладывать короткие видео с игрушками, проводить прямые эфиры и общаться с подписчиками.

Влияние на новые формы досуга

Многие начали заниматься творчеством. Дети не ограничивались покупкой готовых лапок, а начали украшать их своими руками, вдохновляясь идеями из интернета. Кто-то создавал уникальные дизайны с помощью красок, страз или ткани, а другие пробовали сделать лапки с нуля, используя наборы для творчества или подручные средства.

Молодёжь осваивает основы видеосъёмки, монтажи, креативное оформление контента, что в дальнейшем может развиваться в более серьёзные увлечения или даже в профессию. Съёмка, подбор музыки, использование эффектов — всё это стало частью хобби, превращая простое развлечение в обучение и самовыражение.

Мастер-класс от детей по изготовлению лапки своими рукамиМастер-класс от детей по изготовлению лапки своими руками
Мастер-класс от детей по изготовлению лапки своими руками. Фото: Скриншот из ВКонтакте

Лапкеры и квадроберы: в чем различие?

Кто такие квадроберы?

Квадроберы — это субкультура, связанная с движением на четырех конечностях, имитирующим движения животных. Их деятельность, называемая квадробикой, объединяет элементы акробатики, физической активности и ролевой игры. Чаще всего квадробоберами становятся дети и подростки, которых привлекает не только физическая сторона увлечения, но и возможность проявить творчество, создавая образы своих «животных-персонажей».

Квадробика зародилась как ответвление от териантропии — субкультуры, члены которой ассоциируют себя с животными. Однако квадробоберы, в отличие от териантропов, сосредотачиваются на физическом подражании зверям, используя прыжки, бег и другие движения, а также создают костюмы с масками и хвостами, чтобы завершить образ.

Основные отличия

Характеристика Лапкеры Квадроберы
Главный атрибут Игрушки «таба лапки» Элементы костюмов животных
Основная деятельность Коллекционирование и съемка контента Физическая активность
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Влияние на молодежь

Польза для детей

  1. Физическое развитие: Улучшает силу, гибкость, координацию и выносливость, укрепляет мышцы и развивает сердечно-сосудистую систему.
  2. Социализация: Объединяет детей, помогает находить друзей и выражать себя через создание персонажей.
  3. Творчество и уверенность: Стимулирует воображение и повышает самооценку благодаря успехам в движении и признанию сверстников.

Опасности для детей

  1. Риски травм: Возможны растяжения, вывихи и ушибы из-за высокой нагрузки на запястья и суставы.
  2. Проблемы с социализацией: Чрезмерное увлечение может изолировать ребенка от семьи и учебы.
  3. Интернет-риски: Публикация видео с квадробикой может привлечь нежелательное внимание.
  4. Перегрузка: Нестандартные нагрузки на передние конечности могут повредить опорно-двигательный аппарат.
Фото: ru.pinterest.com

Ребёнок начал увлекаться лапками: что делать?

Если ребёнок начал увлекаться лапками или другими антистресс-игрушками, важно понять, что стоит за этим увлечением. Психолог Дарья Дугенцова отмечает, что дети часто используют такие игрушки, чтобы переключиться на тактильные ощущения и спрятаться от эмоций, с которыми им трудно справиться.

Чтобы направить интерес ребёнка в более полезное русло, стоит предложить ему альтернативы, которые развивают умственные способности. Вместо того чтобы покупать очередную игрушку, можно приобрести головоломки, которые стимулируют мозговую активность и улучшают когнитивные навыки.

Одним из таких вариантов могут быть классические «пятнашки», конструкторы, запутанные металлические детали и так далее.

Фото: ru.freepik.com

Вредные аспекты увлечения лапкерами

С середины октября СМИ активно обсуждают новый тренд с таба-лапками, привлекая внимание главы Лиги Безопасного Интернета Екатерины Мизулиной. Она получает сотни видеороликов, на которых дети подбрасывают лапки к школьным потолкам, что вызывает обеспокоенность. Мизулина обращает внимание на ущерб, который наносят игрушки образовательным учреждениям — лапки оставляют жирные следы на поверхностях.

Роль родителей в увлечении подростков лапкерами

Для родителей важно поддерживать увлечение ребенка, проявляя интерес к его коллекции и помогая найти безопасные площадки для общения. Также стоит проверять безопасность игрушек и следить за контентом, который ребенок выкладывает в сеть.

Фото: rutube.ru
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