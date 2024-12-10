Короткий путь — через Харьков: почему белгородцам так долго нужно добираться к морю?

Белгородский министр транспорта объяснил проблемы с поездками к морю

Сюжет Железная дорога

Лето, конечно, ещё совсем не скоро, но белгородцы уже интересуются, как им добираться до Черноморского побережья. Сам процесс сложный и малокомфортный. А можно ли это исправить? Ответил министр транспорта Сергей Евтушенко.

Жители попросили решить вопрос железнодорожного сообщения Белгорода с Крымом, Краснодарским краем и Ставропольем. По их словам, принятые ранее решения не помогают снизить количество неудобств — ехать некомфортно и долго, если удастся уехать вообще. «Вагоны дополнительные летом не решают проблем, тем более они самые старые, и в них приходится по двое суток быть в пути. В Россошь автобус тоже один в день, и не попадаешь по времени к поезду. Когда решится нормальное железнодорожное сообщение Белгорода с другими городами?» — интересуются белгородцы. Как объяснил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко, самый короткий путь к Черноморскому побережью проходит через Харьков, использовать его, по понятным причинам, невозможно. Другие беспересадочные поезда в Крым и Краснодарский край идут в объезд через Воронеж и Россошь, а потому «других вариантов просто нет». Правительство пыталось найти выход из ситуации, но в РЖД ничем помочь не смогли. «Правительство области регулярно обращается в компанию ОАО „РЖД“ с ходатайствами о назначении востребованных населением региона поездов дальнего следования, в том числе в южном направлении. Окончательное решение принимает ОАО „РЖД“ исходя из возможностей железнодорожной инфраструктуры и наличия подвижного состава», — ответил Евтушенко. Поезд Белгород — Воронеж отменили? Объяснил министр транспорта Узнать подробнее Читайте также: Белгородцев увезут в столицу ещё несколько поездов Количество поездов, готовых отвезти белгородцев в Москву на Новый год, растёт Зимой белгородцы столкнутся с ограничением в поездах, следующих в Санкт-Петербург