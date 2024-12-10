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Posted 10 декабря, 08:42

Published 10 декабря, 08:42

Modified 10 декабря, 08:44

Updated 10 декабря, 08:44

Уголовное дело

Как идёт расследование и где сейчас белгородский бизнесмен Теюб Гусейнов

10 декабря 2024, 08:42
Фото: 1MI. Уголовное дело

Расследование по делу белгородского бизнесмена Гусейнова всё ещё продолжается

Сюжет
Уголовное дело
31 октября в Белгороде задержали руководителя двух рынков Теюба Гусейнова при попытке дать взятку полицейскому. Белгородцы интересуются продвижением дела. Его обвиняют в мелком взяточничестве. Расследование всё ещё в процессе. Как ответили в СК, Гусейнов сейчас находится в Белгородской области.

В конце октября в отношении Теюба Гусейнова завели уголовное дело. Белгородского бизнесмена обвинили в даче взятки сотруднику правоохранительных органов. Таким образом Гусейнов планировал откупить своего 17-летного сына, которого поймали за управлением BMW без водительских прав. Согласно данным Бел.Ру, похожая ситуация произошла и со средним сыном Гусейнова пять лет назад.

На информационный запрос редакции Бел.Ру в СК по Белгородской области ответили, что Теюба Гусейнова обвиняют в мелком взяточничестве. На данный момент расследование находится в завершающей стадии. В суд материалы дела пока ещё не направляли. Сам владелец центрального и овощного рынков Белгорода пределы Белгородской области не покидал.

Владельца центрального и овощного рынков в Белгороде обвинили в подкупе полиции
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