Как идёт расследование и где сейчас белгородский бизнесмен Теюб Гусейнов

На информационный запрос редакции Бел.Ру в СК по Белгородской области ответили, что Теюба Гусейнова обвиняют в мелком взяточничестве. На данный момент расследование находится в завершающей стадии. В суд материалы дела пока ещё не направляли. Сам владелец центрального и овощного рынков Белгорода пределы Белгородской области не покидал.