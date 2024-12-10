Как идёт расследование и где сейчас белгородский бизнесмен Теюб Гусейнов

Posted 10 декабря, 08:42
Published 10 декабря, 08:42
Modified 10 декабря, 08:44
Updated 10 декабря, 08:44
В конце октября в отношении Теюба Гусейнова завели уголовное дело. Белгородского бизнесмена обвинили в даче взятки сотруднику правоохранительных органов. Таким образом Гусейнов планировал откупить своего 17-летного сына, которого поймали за управлением BMW без водительских прав. Согласно данным Бел.Ру, похожая ситуация произошла и со средним сыном Гусейнова пять лет назад.
На информационный запрос редакции Бел.Ру в СК по Белгородской области ответили, что Теюба Гусейнова обвиняют в мелком взяточничестве. На данный момент расследование находится в завершающей стадии. В суд материалы дела пока ещё не направляли. Сам владелец центрального и овощного рынков Белгорода пределы Белгородской области не покидал.