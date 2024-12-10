Гладков поставил задачу исключить кадровый дефицит в белгородском здравоохранении

Большинство выпускников специалитета идут работать участковыми терапевтами и педиатрами — таких 29 из 107 — и продолжают обучение в ординатуре (56 человек). Из 123 выпускников ординатуры уже получили работу 111, десять получают аккредитацию, а двое уехали в другой регион — с них потребуют вернуть деньги за обучение.