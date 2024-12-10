Гладков поставил задачу исключить кадровый дефицит в белгородском здравоохранении

Posted 10 декабря, 07:20
Published 10 декабря, 07:20
Modified 10 декабря, 07:22
Updated 10 декабря, 07:22
Министр здравоохранения Андрей Иконников пояснил, что в 2023 году заключили 348 договоров на целевое обучение, в этом году их было 398, а в следующем планируют не менее 482 таких договоров.
По программе специалитета цифра к 2025 году вырастет с 266 до 300 договоров, а по ординатуре минздрав ставит цель увеличить количество на 100 — до 182.
Большинство выпускников специалитета идут работать участковыми терапевтами и педиатрами — таких 29 из 107 — и продолжают обучение в ординатуре (56 человек). Из 123 выпускников ординатуры уже получили работу 111, десять получают аккредитацию, а двое уехали в другой регион — с них потребуют вернуть деньги за обучение.
Вячеслав Гладков отметил, что в начале 2024 года был большой отток среднего медперсонала из региона, поэтому проблема остаётся.
«Необходимо понимать нам, в чем надо усилить свою работу, какие дополнительные меры принять, чтобы улучшить ситуацию. Оперативная обстановка в регионе останется и на следующий год напряженной, но нужно перестроить работу. Наша главная задача — исключить кадровый дефицит в сфере здравоохранения Белгородской области».