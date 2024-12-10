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Posted 10 декабря, 07:20

Published 10 декабря, 07:20

Modified 10 декабря, 07:22

Updated 10 декабря, 07:22

Гладков поставил задачу исключить кадровый дефицит в белгородском здравоохранении

Гладков поставил задачу исключить кадровый дефицит в белгородском здравоохранении

10 декабря 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney.
На сегодня в медучреждениях региона работает 5292 врача и почти 14 тысяч среднего персонала. Дефицит остаётся на 195 врачей и 381 СМП, сообщили на заседании правительства области.

Министр здравоохранения Андрей Иконников пояснил, что в 2023 году заключили 348 договоров на целевое обучение, в этом году их было 398, а в следующем планируют не менее 482 таких договоров.

По программе специалитета цифра к 2025 году вырастет с 266 до 300 договоров, а по ординатуре минздрав ставит цель увеличить количество на 100 — до 182.

Большинство выпускников специалитета идут работать участковыми терапевтами и педиатрами — таких 29 из 107 — и продолжают обучение в ординатуре (56 человек). Из 123 выпускников ординатуры уже получили работу 111, десять получают аккредитацию, а двое уехали в другой регион — с них потребуют вернуть деньги за обучение.

Вячеслав Гладков отметил, что в начале 2024 года был большой отток среднего медперсонала из региона, поэтому проблема остаётся.

«Необходимо понимать нам, в чем надо усилить свою работу, какие дополнительные меры принять, чтобы улучшить ситуацию. Оперативная обстановка в регионе останется и на следующий год напряженной, но нужно перестроить работу. Наша главная задача — исключить кадровый дефицит в сфере здравоохранения Белгородской области».
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#Евгений Грицков#Общество#Белгородская область#Здравоохранение#Дефицит кадров
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