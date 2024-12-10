Ещё не скоро? Когда отремонтируют проблемную подземку в Белгороде

Напомним, что жителей уже давно пугает состояние подземного перехода на «Энергомаше». В сентябре в нём обвалился потолок, а два года назад там не было света, зато мусора и стекла — с избытком. Жаловались и на «общественный туалет», появившийся в этой подземке.