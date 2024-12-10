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Posted 10 декабря, 11:45

Published 10 декабря, 11:45

Modified 10 декабря, 11:47

Updated 10 декабря, 11:47

Состояние некоторых подземок в Белгороде удручает

Ещё не скоро? Когда отремонтируют проблемную подземку в Белгороде

10 декабря 2024, 11:45
Фото: 1MI. Состояние некоторых подземок в Белгороде удручает

Подземный переход на «Энергомаше» в Белгороде откладывается

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Новости Белгорода
Городская администрация рассмотрит вопрос финансирования ремонта подземки на 2025 год, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. Отремонтируют переход тогда, когда появятся деньги.

Белгородцев вновь огорчило состояние подземного перехода на остановке «Энергомаш». По мнению горожан, подземка находится в аварийном виде и ей срочно необходим ремонт.

Обращение одной жительницы в Сети заметил мэр Белгорода Валентин Демидов, который объяснил, что на этот год ремонтные работы в этом объекте не предусмотрены.

«Данный объект будет предложен к финансированию на 2025 и последующие годы при определении источников финансирования», — сообщил Демидов.

Напомним, что жителей уже давно пугает состояние подземного перехода на «Энергомаше». В сентябре в нём обвалился потолок, а два года назад там не было света, зато мусора и стекла — с избытком. Жаловались и на «общественный туалет», появившийся в этой подземке.

При этом это не единственный переход, где наблюдались проблемы. Один из них, на «Спутнике», пришлось демонтировать, поскольку он несколько лет не эксплуатировался, но регулярно затапливался грунтовыми водами.

Проблемный подземный переход на «Спутнике» в Белгороде полностью демонтировали
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Ремонт#Энергомаш#Новости Белгорода#Подземный переход#Белгород#Валентин Демидов
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