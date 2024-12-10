Ещё не скоро? Когда отремонтируют проблемную подземку в Белгороде

Posted 10 декабря, 11:45
Published 10 декабря, 11:45
Modified 10 декабря, 11:47
Updated 10 декабря, 11:47
Белгородцев вновь огорчило состояние подземного перехода на остановке «Энергомаш». По мнению горожан, подземка находится в аварийном виде и ей срочно необходим ремонт.
Обращение одной жительницы в Сети заметил мэр Белгорода Валентин Демидов, который объяснил, что на этот год ремонтные работы в этом объекте не предусмотрены.
«Данный объект будет предложен к финансированию на 2025 и последующие годы при определении источников финансирования», — сообщил Демидов.
Напомним, что жителей уже давно пугает состояние подземного перехода на «Энергомаше». В сентябре в нём обвалился потолок, а два года назад там не было света, зато мусора и стекла — с избытком. Жаловались и на «общественный туалет», появившийся в этой подземке.
При этом это не единственный переход, где наблюдались проблемы. Один из них, на «Спутнике», пришлось демонтировать, поскольку он несколько лет не эксплуатировался, но регулярно затапливался грунтовыми водами.