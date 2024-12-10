Ефимов: В ноябре опубликованы шесть проектов комплексного развития территорий Москвы

Как сообщает stroi.mos.ru, по шести опубликованным в последний месяц осени проектам комплексного развития территорий намечена постройка более 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Проекты тщательно планируются городскими властями с учетом создания жилых сбалансированных кварталов с нужной для населения инфраструктурой, а также современных деловых центров с рабочими местами. Объемы инвестирования оцениваются в 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после готовности объектов — 4,2 миллиарда рублей. Владимир Ефимов пообещал, что появятся порядка 8,4 тысячи новых рабочих мест, когда возведенные объекты заработают.