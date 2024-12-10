Ефимов: В ноябре опубликованы шесть проектов комплексного развития территорий Москвы

Posted 10 декабря, 17:45
Published 10 декабря, 17:45
Modified 10 декабря, 17:49
Updated 10 декабря, 17:49
Как сообщает stroi.mos.ru, по шести опубликованным в последний месяц осени проектам комплексного развития территорий намечена постройка более 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Проекты тщательно планируются городскими властями с учетом создания жилых сбалансированных кварталов с нужной для населения инфраструктурой, а также современных деловых центров с рабочими местами. Объемы инвестирования оцениваются в 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после готовности объектов — 4,2 миллиарда рублей. Владимир Ефимов пообещал, что появятся порядка 8,4 тысячи новых рабочих мест, когда возведенные объекты заработают.
Участки находятся в шести районах Москвы вблизи станций метро, МЦК, МЦД или крупных магистралей. Все правообладатели площадок и расположенных в их границах объектов недвижимости получили письма, где предлагается подписать договоры о комплексном развитии территорий.
По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана, согласно проектным решениям на шести площадках планируется возведение 503,5 тысячи квадратных метров жилья. Помимо этого, там построят 424,9 тысячи квадратных метров зданий общественно-делового назначения и производственных предприятий, включая научно-производственный кластер в Зеленограде. Новые микрорайоны будут благоустроены, там появятся зеленые насаждения. Также предполагается проложить новую улично-дорожную сеть.
Согласно действию программы КРТ будут построены многофункциональные городские кварталы, где вместо бывших промзон и неэффективно используемых территорий появятся новые дороги, современное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты и сопутствующая социальная инфраструктура. На данный момент городские власти прорабатывают и воплощают 236 проектов КРТ суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта деятельность ведется по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина.